Buren aperitieven in Europawijk

In de Europawijk was er recent opnieuw een gezellig samenzijn. Onder de noemer ‘De langste aperoplank’ konden de buren er samen aperitieven.

Het feestelijke gebeuren was een samenwerking tussen de buurtwerking Zwevegem, Weg-Wijs vzw en het Zorgzame Buurten-project.

“Bij een goede aperitief horen drankjes en hapjes. De drankjes werden voorzien door de organiserende instanties en de hapjes door de buren uit de wijk. Bedoeling was om alles gratis aan te bieden zodat men gezellig met elkaar kon kennismaken”, zegt Julie Tytgat van Zorgzame Buurten. Het zonnetje was alvast van de partij en de buurtbewoners hadden er duidelijk ook zin in. “Een mooie, gevarieerde opkomst uit verschillende hoeken van de Europawijk, zorgden voor een rijkelijk gevulde aperotafel. Iedereen kon naar hartenlust genieten van een gezellige babbel, lekkere hapjes en drankjes. Het was een fijne middag en sommigen maakten er zelfs een hele dag van, samen met hun buren”, aldus Julie.

Ontmoeting

“Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ blijven we inzetten op ontmoeting, elkaar kennen en er voor elkaar zijn. Want in deze buurt zorgt iedereen voor iedereen”, gaat buurtwerker Lisa Dejonghe verder. De aperitief had meer tot doel dan gewoon eens samenkomen. “Een aantal projecten vanuit het zorgzame buurten-project werden in de kijker gezet: zoals de buurtkar die door de buurt ontwikkeld en gepimpt werd en die sinds kort omgedoopt werd tot ‘Kwebbelkar’. Ook de ‘burenboekjes’ lagen op de tafels. Dit zijn boekjes op het aloude concept van de vriendenboekjes uit de lagere schoolklas, maar dan op buurtniveau om elkaar te leren kennen, en zo de noden en talenten uit de buurt te ontdekken”, besluit Marc Claeys van Weg-Wijs vzw. De buren, Weg-Wijs vzw en de buurtwerking zien het alvast zitten om deze activiteit als jaarlijkse traditie in de buurt te installeren. (Geert Vanhessche)