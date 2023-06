Bureau uit Barcelona wint architectuurwedstrijd Casino Knokke-Heist

Barozzi Veiga won de architectuurwedstrijd voor de vormgeving van het vernieuwde Casino Knokke-Heist. Het Spaanse bureau haalde het van vier concurrenten. Na intense debatten gedurende twee dagen stelde de jury een eindrapport op dat werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijdens de eerste fase, de kandidaatstelling, die liep tot 26 januari 2023 dienden 26 ontwerpteams hun kandidatuur in. Alle ingediende referentieprojecten werden in beschouwing genomen en gequoteerd op basis van de doorselectiecriteria zoals bepaald in de selectieleidraad. Er werden vijf inschrijvers unaniem naar voor geschoven door de jury:

* Bureau Bouwtechniek – Robbrecht & Daem architecten – Callebaut Architecten – Bureau Bas Smets

* SnØhetta Oslo AS – Link Lab architecture bv

* XDGA BV (Xavier De Geyter Architects bv)

* TAB Architects – Barozzi Veiga – Mosbach Paysagistes

* Meta architectuurbureau BV – DBLV architecten

Eindrapport

Deze kandidaten werkten vervolgens in de volgende fase een schetsontwerp uit op basis van de gunningsleidraad, de opdrachtdocumenten en de projectdefinitie. Over deze projectvoorstellen heeft de jury beraadslaagd en is ze tot een eindrapport gekomen. Barozzi Veiga, een gelauwerd Barcelonees bureau verantwoordelijk voor het Tanzhaus in Zürich, de congreshal in Nîmes en de musea voor schone kunsten van Graubünden en Lausanne komt als laureaat uit de bus.

TAB Architects werkt mee

Voor het Casino Knokke-Heist gaan zij in zee met Mosbach Paysagistes, een ontwerpbureau uit Parijs van Catherine Mosbach, wiens bekroonde ontwerpen onder meer de botanische tuin van Bordeaux en de Phase Shift Park (Gateway park) in Taichung omvatten. Het triumviraat wordt lokaal verankerd door TAB Architects, een Belgisch architectenbureau, dat onder meer het ontwerp voor het nieuwe Joods Museum in Brussel – ook in samenwerking met Barrozzi Veiga – afleverde.

“Op de site Casino is plaats voor iets heel eigenzinnigs, een uitgepuurde confrontatie tussen oud en nieuw, iets wat inhoudelijk opnieuw het boegbeeld van Knokke-Heist beoogt te worden en een nieuwe dimensie met internationale uitstraling aan Knokke-Heist geeft, doch met respect voor het verleden”, verduidelijkt burgemeester Piet De Groote.