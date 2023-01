Bumba en Maya de Bij komen naar de wintersolden in Roeselare

Tussen dinsdag 3 en dinsdag 31 januari kan je in Roeselare terecht voor de beste winterkoopjes. Kom het nieuwe jaar inzetten en geniet van extra animatie voor jong en oud, terwijl je de leukste solden op de kop tikt.

Tijdens de eerste soldenweek voorziet Roeselare extra animatie voor jong en oud. Zo is er op woensdagnamiddag 4 januari een gratis meet-en-greet met Bumba op de Grote Markt. Een dagje later, op donderdag 5 januari, kunnen de kleinsten op de foto met Maya de Bij. Beide Studio 100-figuren zijn telkens aanwezig van 15.30 tot 17.30 uur.

Ook in het eerste shoppingweekend zet Roeselare volop in op sfeer: de Memphis Truck Drivers geven vrijdagnamiddag een gratis optreden op de Grote Markt om 17 uur. Op zaterdag zijn er dan weer verrassende flashmobs in samenwerking met dansschool Hypnosis.

Winterse kerstsfeer

Tot en met zondag 9 januari baadt Roeselare ook nog in een winterse kerstsfeer. Iedereen kan dan nog genieten van de kerstattracties: het reuzenrad, de nostalgische carrousel en de rolschaatsbaan op de Grote Markt en de kerstchalets en de Funhouse op het Stationsplein. Ook de sfeervolle kerstverlichting brandt nog de volledige week.

Tijdens de solden is iedereen meer dan ooit prijsbewust, maar ook parkeren in Roeselare hoeft geen fortuin te kosten, zeker niet in het weekend. De zaterdagnamiddag betaal je – zoals altijd – in de centrumparkings De Munt en Wallenparking slechts 1 euro voor vier uur parkeren. In Parking Ooststraat-Station, vlakbij de winkelstraten, betaal je de hele zaterdag 1 euro per 4 uur parkeren. Daar sta je dus een volledige dag (8 uur) voor maar 2 euro.