Buitenspeeldag in speelbos aan de rand van domein d’Aertrycke inn Torhout

Op woensdagnamiddag 19 april gooien de kinderen hun huiswerk aan de kant, want er is weer Buitenspeeldag. Van 13 tot 17 uur zijn alle jongens en meisjes samen met hun (groot)ouders welkom in het speelbos van het provinciedomein d’Aertrycke, vlakbij Wijnendale.

Het kasteeldomein d’Aertrycke is voor vele gezinnen al jaren een favoriete plaats om van de buitenlucht te genieten. De kinderen kunnen er hun hartje ophalen. Net voor hen werd er vanaf 2018 aan de kant van Wijnendale een speelbos aangeplant. Nu is die speelzone helemaal klaar: de kers op de taart. Tijdens de Buitenspeeldag zijn er flink wat activiteiten en workshops voorzien.

Wat er zoal te beleven valt? Schepen van Jeugd Lieselotte Denolf: “Er staan springkastelen en opblaasattracties en je kunt mee soep maken. Je kunt voorts samen met de andere kinderen een dorp opbouwen onder de leiding van twee acteurs. En je kunt je uitleven op speelgoedtractoren. Ook meegaan met de gidsen van Natuurpunt is mogelijk: op zoek naar verschillende organismen. Misschien maak je wel het mooiste weefsel tussen de bomen?”

Bij de aankomst aan het domein halen de kinderen een stempelkaart op. Die kunnen ze voor een aantal activiteiten laten afstempelen. Wie vier stempels verzamelt, kan genieten van een gezonde snack, aangeboden door Tordale. De waterflessen kunnen sowieso gratis gevuld worden, maar er is voor de liefhebbers van een ander drankje ook een bar op het terrein aanwezig.

Met de fiets komen

“Kinderen en jongeren aanzetten om buiten te sporten en te spelen, en dit bovendien op een bijzonder mooie natuurlijke locatie, zijn twee vliegen in één klap”, zegt schepen van Sport Rita Dewulf. “We raden iedereen aan om met de fiets te komen. Via de oude spoorwegbedding De Groene 62 kun je de doorsteek maken naar het provinciedomein. Er zullen in elk geval voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien worden.” (JS)