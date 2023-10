Buitenschoolse opvang in Zulte bestaat dertig jaar

De gemeente Zulte viert dit jaar de dertigste verjaardag van de buitenschoolse opvang. Op een receptie in de Gaston Martenszaal werden alle kinderbegeleidsters en medewerkers in de bloemetjes gezet.

In 1989 kwam het eerste initiatief voor een kinderopvang vanuit de basisschool van Zulte. In 1993 ging dit officieel van start toen de gemeente kinderopvang Pluto overnam. “Het eerste jaar waren er al meer dan 200 kinderen”, zegt schepen van Onderwijs Fauve Tack. “Intussen omvat de IBO Pluto, Snipper, Ballonneke en Snuffel in de gemeenteschool. Samen goed voor ruim 700 kinderen uit 500 gezinnen. Het hele jaar waren er regelmatig activiteiten om 30 jaar IBO te vieren, zoals een verkleedfeestje in thema van de jaren ’30. We zijn bijzonder trots op ons netwerk van kinderopvang in Zulte.”

(JF/foto JF)