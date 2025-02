Buitenkeuken De Verrekijker gebaseerd op eindwerk juf: “Meerwaarde voor onze school”

VBS De Verrekijker in de Hoogstraat kijkt uit naar de komst van een buitenkeuken in de loop van de lente. Het is de jonge kleuterjuf Michelle Vandenbulcke die voor haar eindwerk het project heeft onderzocht en uitgewerkt. Voor de realisatie tekenen twee opa’s: Patrick Maddens uit Gijverinkhove en Herman Vlaemynck uit Izenberge.

Michelle Vandenbulcke (22) uit de Kaatsspelstraat heeft sinds dit schooljaar haar eerste job te pakken. Tijdens haar opleiding liep ze tot algemene tevredenheid van het team meerdere stages in vrije basisschool De Verrekijker, waarna directeur Lynn Stekelorum haar een job aanbood. En dus werkt Michelle er al het hele schooljaar als leerkracht kleuterturnen en anderstalige nieuwkomers.

“We wilden zo goedkoop en zo duurzaam mogelijk werken”

“Ik heb mijn eindwerk gemaakt rond het thema outdoor education”, vertelt Michelle. “Het staat voor buitenonderwijs. En samen met directeur Lynn heb ik gekeken hoe dat eindwerk ook een meerwaarde voor de school kon zijn. We zijn uitgekomen bij een buitenkeuken die we in de tuin nabij de zandbak zouden plannen. De bedoeling is niet om echt te koken, wel moet het een extra tool zijn voor kinderen om zich met water, zand, potten en pannen spelenderwijs te ontwikkelen. Ik ben de look-and-feel van zo’n keuken gaan uitzoeken, op het vlak van materialen, omvang en ontwerp. In die periode liep ik net vier maanden inclusiestage in Rwanda. Mijn opdracht was om les te geven aan kinderen met en zonder beperkingen die daar allemaal samen in één klas zitten. Ik sprak de taal van het land niet – Kinyarwanda is dat – maar ik heb ze wel geleerd. Het was een unieke ervaring en ik heb er geleerd dat je met weinig middelen toch heel wat kan bereiken. Ik heb er ook vaak buiten lesgegeven. Veel beter dan opeengepakt te zitten in een veel te kleine ruimte!”

Inspanning

“Michelle heeft vanuit Rwanda een enorme inspanning geleverd om haar eindwerk tot een goed einde te brengen”, vertelt directeur Lynn. “Online heeft ze verschillende buitenkeukens ‘bezocht’ en alles uitgewerkt. Feit is dat ik tussen februari en juni 2024 meerdere keren heb overlegd met Rwanda! (glimlach) Michelle zat in haar topje te puffen van de warmte, wij in onze winterjas. Het definitieve ontwerp van onze buitenkeuken komt dus van haar. We wilden zo goedkoop en zo duurzaam mogelijk werken. We zijn dus opnieuw creatief geweest. We wilden initieel voor palethout kiezen, maar opa Herman Vlaemynck raadde ons aan om sterker hout te gebruiken. We deden een oproep naar afbraakhout en er kwamen heel wat reacties. Mochten we al het hout dat hier ondertussen ligt, moeten aankopen, dan zitten we aan 1.500 euro, laat ik mij vertellen. We zijn de mensen die ons iets geschonken hebben erg dankbaar.”

Veel werk

“We hebben nog veel werk”, zeggen Patrick Maddens en Herman Vlaemynck, die toezegden om de buitenkeuken op te bouwen. “We moeten de geschonken omheiningen immers allemaal demonteren, schuren en monteren.”

“Onze school heeft enorm veel geluk met vrijwilligers als Patrick en Herman”, benadrukt Lynn. “Al heeft juf Michelle dus ook een mooie bijdrage geleverd. Ook als juf voor onze anderstalige kindjes in het basisonderwijs – die vanuit Soedan, Syrië, Rwanda, Congo naar Clep, Alveringem en onze school kwamen is zij de geknipte persoon op de juiste plaats! Vandaag heeft ze haar eigen klas met vijf kinderen. Met spelletjes, gebaren en foto’s integreren ze zich en leert ze hen onze taal. Haar vaardigheden als kleuterjuf komen hier echt van pas.”