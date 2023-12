Buitengewone academie zorgt voor kerstsfeer

De kunstenaars van de Buitengewone Gemeentelijke Kunstacademie beschilderden in opdracht van het centraal kerkbestuur zes grote houten kerstfiguren. Straks kun je die bij het binnenrijden van De Haan en deelgemeenten zien schitteren in de kerststal. “Dit zijn kunstenaars met een grote K.”

Christiaan Beirens zat vanuit het centraal kerkbestuur met een vraag van de pastoor en trok daarmee naar Martine Permentier van de Buitengewone Gemeentelijke Kunstacademie, die gelukkig kon helpen. “Onze pastoor Jos De Muynck was vorige winter op stap in Bredene, toen hij daar schitterende kerststallen zag staan met Jozef en Maria en het kindje Jezus. Christiaan, vroeg hij, zou dat niet iets zijn voor in De Haan?” Waarop de ondertussen 84-jarige voormalige schepen zelf aan het zagen en timmeren sloeg. “Vervolgens is hij bij mij komen aankloppen met de vraag of onze artiesten de figuren konden beschilderen”, gaat Martine Permentier voort. “Natuurlijk konden ze dat, en ze zouden dat nog uitstekend doen ook. Alleen mocht daar ook wel iets tegenover staan natuurlijk”, knipoogt Martine. En dus nam Christiaan de vierentwintig buitengewone kunstenaars afgelopen zomer mee op een huifkartochtje. “En genóten dat ze daarvan gedaan hebben”, glundert Christiaan, net als pastoor Jos in de wolken met het eindresultaat. “Dat het mooi zou zijn, daar hadden we niet aan getwijfeld. Maar dit overtrof werkelijk al onze verwachtingen. Dit is het werk van echte artiesten, zeg maar ‘kunstenaars met een grote K’. Echt chapeau. De houten figuren zullen nu hun welverdiende plaatsje krijgen in de kerststalletjes in de vier deelgemeenten van De Haan, zodat ze bij het binnenrijden door iedereen gezien worden. Niet alleen dit jaar, maar ook de volgende jaren”, klinkt het.

Maria met hijab?

De 16-jarige Yoni De Bel had gelukkig al wat ervaring met portrettekenen, bij William Logghe (53) kwam zijn fascinatie voor de oude meesters goed van pas. Els Otte (43) werd onlangs zelfs tante en ontfermde zich dan ook met veel plezier over kindje Jezus, Emma De Rous (15) twijfelde dan weer even of Maria geen hijab moest krijgen. En ook Paul Estenbergh, nieuw lid en met zijn 76 lentes de oudste artiest van de bende, droeg zijn steentje bij. Allemaal zijn ze terecht trots op hun werk. “Hun namen staan er ook allemaal op. Verschillende ouders lieten al weten dat ze straks de toer gaan doen langs de verschillende kerststalletjes”, aldus nog Martine Permentier. (WK)