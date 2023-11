Buitenexpo ‘Talk of the Town’ brengt verhalen en portretten van De Warande samen

Na Brugge, Tienen, Deurne, Leuven, Houthalen, Gent en Antwerpen strijkt Talk of the Town neer in De Warande in Kortrijk. Initiatiefnemer Curieus vzw ging op zoek naar verhalen en portretten van bezoekers over het speeldomein. De ‘verhalendelers’ krijgen een plaats op een buitenexpo doorheen De Warande. Hun verhalen kan je er beluisteren via een podcast.

Afgelopen weekend kwam Curieus vzw naar De Warande. “Veel mensen hebben hier hun jeugd doorgebracht op de speelpleinwerking, als kind of als monitor. Velen komen ook met de hond wandelen of beleven met de familie een gezellige middag. Met Talk of the Warande kan een breed publiek kennismaken met verhalen en herinneringen over dit drukbezochte avontuurlijk speeldomein”, vertelt Peter Desnerck, communitybuilder bij Curieus voor regio West-Vlaanderen. “We willen de bezoekers van het park dichter bij elkaar brengen, ervoor zorgen dat ze elkaar leren kennen. Verhalen vertellen is hier hét ultieme bindmiddel voor verbinding en ontmoeting.”

Curieus vroeg twaalf mensen om te vertellen wat De Warande voor hen betekent, wat hun favoriete plek is en welke bijzondere herinneringen ze maakten in De Warande. Eén van hen is Sander Tassaert (36). Zijn ouders wonen in de Vlaanderenstraat, achter het speeldomein. “Ik ben dus praktisch opgegroeid in De Warande, het was onze achtertuin. Ik kan het één en ander vertellen. We hebben hier veel kattenkwaad uitgehaald waaronder de feestjes aan het gewezen zwembad. Donderdagavond huurden we die af met jeugdhuis Antenne voor 50 euro. We vroegen aan iedereen een euro inkom en de rest legden we bij met het jeugdhuis voor onze privézwembadfeestje. Het moment dat alles zou afgebroken worden, hebben we nog een laatste poolparty gehouden tot in de late uurtjes.”

Fotograaf Jonas Verbeke maakte portretten van de ‘verhalendelers’. Deze staan op grote panelen in het park. De verhalen zelf werden door Quindo in een podcast gegoten. Geïnteresseerde wandelaars kunnen de verhalen beluisteren door de QR-code op de panelen te scannen. Meer info en een plan vind je op www.kortrijk.be/warande/talkofthetown.