Buitenbeentje speelt ‘Adres 13’

Eind 2016 besloten de mensen van Theater Binnenstebuiten een jongerengezelschap onder de naam ‘Theater Buitenbeentje’ op te richten. Ondertussen zijn de jongeren een vaste waarde geworden binnen het toneellandschap en tonen ze ook nu met hun stuk ‘Adres 13’ wat ze in hun mars hebben.

Het toneelstuk Adres 13, dat Theater Buitenbeentje eind januari op de planken brengt, wordt ook nu weer een knaller. Het verhaal speelt zich af rond een pleintje in een woonwijk, waar een aantal hangjongeren een mysterieuze gedaante zien en ook beweging in het huis op nummer 13, dat al een hele tijd leeg staat. Ze staan voor het dilemma: vertellen wat ze weten of alles geheim houden. Ze besluiten het laatste te doen en verder te communiceren via post-its die overal opgehangen worden. Geleidelijk aan geraken ze echter zo verstrikt in hun leugens dat ze er zelf niet meer aan uit geraken. De vraag is dan ook hoe dit allemaal zal aflopen. Zelf omschrijven ze het als een spannend hedendaags stuk, met actuele thema’s en gebracht op een toch wel humoristische manier, doorspekt met sarcastische grappen.

Piet Van Compernolle

“We zijn een toffe bende van negen jongeren tussen 14 en 17 jaar, die samen een mooi toneelstuk op de planken willen brengen”, vertelt Estée Vincent.

“De meesten van ons kennen mekaar al van school of uit de jeugdbeweging – zes van ons zitten bij de KSA – en de meesten volgen ook dictie. Binnen onze groep is er een mooi evenwicht tussen mensen met wat ervaring en enkele nieuwkomers”, vervolgt Estée.

Wat de regie betreft vinden we met Piet Van Compernolle een vertrouwd gezicht terug, want hij regisseerde reeds tweemaal eerder bij het gezelschap. “Ik werd twee jaar geleden al gevraagd om dit stuk, dat ik samen met mijn zus Severine geschreven heb, bij Theater Buitenbeentje te komen regisseren en nu is het dus zover. Ik vind hier opnieuw een gemotiveerde groep jongeren, waar zeker veel talent in schuilt. Het is uiteraard steeds weer starten met heel wat nieuwe gezichten, maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter. We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik weet nu al zeker dat het eindresultaat perfect zal zijn.” (JG)