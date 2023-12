Op kerstdag liep een stuk straat onder in Kortemark.

Brandweer Westhoek kreeg maandagmorgen een oproep voor wateroverlast in Kortemark. Een stuk van de Oude Vladslostraat was ondergelopen in de deelgemeente Werken. “Het zou gaan om een breuk in een buis, waardoor bij wateroverlast het water niet weg kan”, zegt Karolien Damman, burgemeester van Kortemark (CD&V). “Dit werd doorgegeven aan Fluvius voor herstellingswerken.” (TP)