Buigen of barsten in Sint-Andriesziekenhuis: ruim 30 coronapatiënten en ruim 10 procent personeel uitgevallen

Het aantal coronabesmettingen mag sinds kort dan wel in dalende lijn zitten, in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, waar het bijna constant balanceren is tussen het openen en sluiten van een tweede Covid-afdeling, valt daar nog niet veel van te merken. Het percentage medewerkers dat ziek thuis zit, bedraagt ook meer dan 10 procent, het dubbele van wat je normaal mag verwachten in deze tijd van het jaar.

“Al weken staat het water ons aan de lippen en de kans bestaat dat we afdelingen moeten sluiten bij gebrek aan personeel.” Elke Vannerom, directeur personeel en organisatie van het Sint-Andriesziekenhuis, schetst in één zin de labiele toestand waarin ook haar zorginstelling zich bevindt.

“Vrijdagavond (3 december, red.) konden we nog een van de twee Covid-afdelingen sluiten, maar tijdens het weekend werden vier coronapatiënten binnengebracht, waardoor we weer neigen naar heropening. Met 30 patiënten balanceren we continu tussen een en twee afdelingen, wat een rechtstreeks gevolg heeft voor de capaciteit van het operatiekwartier. Op intensieve zorgen hebben we nu (maandagvoormiddag, red.) nog een van de acht bedden vrij. Daarvan wordt de helft ingenomen door Covid-patiënten. Omdat we extra personeel moeten opvorderen vanuit het operatiekwartier zijn daar slechts vier van de negen zalen operationeel.”

Elke afdeling getroffen

Intussen moet het ziekenhuis ook een antwoord zien te bieden op de aanhoudende uitval door ziekte. “Een op de tien medewerkers zijn niet aan de slag, en dat zijn heus niet alleen mensen van de corona-afdeling. Ook collega’s van pakweg chirurgie en geriatrie worden getroffen, omdat ze zelf besmet raakten of na een hoogrisicocontact in quarantaine moeten.”

“Het is constant balanceren tussen één of twee Covid-afdelingen”

Dat het Tieltse ziekenhuis in die omstandigheden nog geen afdelingen moest sluiten, heeft volgens Elke Vannerom te maken met enerzijds de enorm grote solidariteit en flexibiliteit onder de medewerkers en anderzijds zorgt ook de beperking van de OK-capaciteit en het uitstellen van operaties voor een lagere instroom van patiënten. “Ik voel enorm veel dankbaarheid naar al die mensen. Het gaat nog altijd relatief vlot om vervanging te vinden als er weer eens iemand uitvalt, zonder dat we echt moeten aandringen.”

Bijna 700 boosterprikken

Op de Covid-afdelingen trekken de medewerkers zich aan elkaar op. “We horen vaak hoe graag ze van dat ellendige beschermingspak verlost zouden zijn en hoe graag ze weer hun expertise zouden aanwenden op hun vertrouwde afdelingen. Nu en dan verneem je dat iemand echt op is, terwijl onze sector in z’n normale werking al vaker geconfronteerd werd met burn-out.”

Toch één positieve noot: vorige week slaagde het ziekenhuis er op amper twee dagen tijd in om liefst 680 boosterprikken bij medewerkers te zetten. “Daarvoor kregen we de hulp van artsen en eigen verpleegkundigen”, aldus nog Elke. “Zo beschermen we onszelf extra om toestanden zoals begin november, toen ik als enige van de hele personeelsdienst niet besmet raakte, te vermijden.” (TVW)