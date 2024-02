Buggywandeling en natuurlijke producten bij Gezinsbond Moorsele

Ben je zwanger? Of recent bevallen? Heb je nood aan een wandeling samen met andere mama’s of papa’s? Dan ben je welkom bij de Gezinsbond Moorsele op de eerste buggywandeling in organisatie van Eline Hoornaert.

“Het is een try-out, een eerste probeersel. We starten in de krokusvakantie op dinsdag 13 februari, om 9 uur. De volgende week om 8.30 uur. Dan zijn de grotere kinderen naar school en kunnen wij als mama’s of toekomstige mama’s, rustig een babbeltje slaan. We gaan voor een kleine wandeling van ongeveer 3 kilometer op on- en verharde wegen doorheen Moorsele. Als er voldoende interesse is, maken we er een wekelijkse activiteit van en natuurlijk wandelen we als het weer het toelaat.”

Praktisch

Ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar zijn welkom, zowel leden als niet-leden. Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar eline.hoornaert@outlook.com met jouw naam en gsm-nummer of via gsm naar 0494 54 14 53. Deze activiteit is gratis.

Workshop

Diezelfde avond ben je ook welkom in oc de Stekke voor de workshop Natuurlijke Verzorgingsproducten. Vicky maakt al zes jaar haar eigen lichaamsverzorgingsproducten. Het begon ooit met een nieuwsgierige cursus en het groeide uit tot een passie voor natuurlijke producten en ingrediënten. Je maakt kennis met enkele recepten die gemakkelijk, puur en huidvriendelijk zijn. Op het programma een dag- en nachtcrême, de ingrediënten voor een SOS-crême, heel veel tips en potjes om alles in te doen. Prijs voor leden is 40 euro, voor niet-leden 50 euro. Inschrijven dient te gebeuren door een email te sturen naar els.vandemaele@telenet.be. (HV)