Buggy gestolen bij Firma Malengier

In Zonnebeke waren tijdens het weekend dieven op pad. Nadat er werd ingebroken in een bestelwagen in de Ieperstraat werd nu ook ingebroken bij de Firma Willy & Franky Malengier in de Nonnebossenstraat 25.

Het bedrijf is in de regio gekend als specialist voor land- en tuinbouwmachines, maar ook om quads. In de nacht van zaterdag op zondag werd in het bedrijf, dat gelegen is aan de rand van de Nonnebossen, een Yamaha buggy gestolen.

Het voertuig zou ontvreemd zijn omstreeks 3 uur ‘s ochtends in de nacht van zondag. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Vermoedelijk werd het voertuig op een aanhangwagen of in een grote bestelwagen geduwd.

Van de dieven is geen spoor. Het voertuig is geel van kleur en heeft als nummerplaat M-AEU-513. Op sociale media doet de firma een oproep of iemand iets gezien of gehoord heeft. Alle tips zijn welkom.