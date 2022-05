Bufferbekken langs Moubeek in Aartrijke moet wateroverlast voorkomen

De Provincie West-Vlaanderen heeft samen met lokale landbouwer Dieter Meulemeester en de VLM een bufferbekken langs de Moubeek in Zedelgem aangelegd.

Het gaat om een integraal waterbeleidsproject waarbij er ruimte gemaakt werd voor water in combinatie met een waterspaarfunctie. Met deze werken slaat de Provincie twee vliegen in één klap: de bewoners stroomafwaarts krijgen een bijkomende bescherming tegen wateroverlast en de betrokken landbouwer kan het gecapteerde water gebruiken in de bedrijfsvoering.

De Moubeek is een waterloop die het oppervlaktewater van Wijnendale en de omliggende landbouwgronden afvoert richting Brugge. De beek maakt deel uit van het bekken van de Kerkebeek veroorzaakt geregeld wateroverlast, zelfs overstromingen. De Provincie zocht samen met landbouwers, die eigenaar zijn van gronden langs de Moubeek, naar mogelijkheden om de afvoer van de Moubeek te vertragen en de waterberging in het valleigebied te vergroten.

De landbouwer Dieter Meulemeester en zijn familie stelden kosteloos hun grond ter beschikking, de Provincie West-Vlaanderen ontwierp het inrichtingsplan en voerde dit uit en de Vlaamse Landmaatschappij subsidieerde de werken voor 30 procent. De inrichting kostte in totaal 140.000 euro.

Uitgevoerde werken

Een deel van het perceel werd afgegraven om zo extra waterbuffering mogelijk te maken en de buffercapaciteit van het perceel te vergroten naar 8.000 m³. De uitgegraven grond werd gebruikt om aansluitend aan het achterliggend akkerperceel een deel van het weiland op te hogen dat buiten de valleistructuur van de waterloop ligt. Het afgegraven perceel werd ingedijkt om de buffercapaciteit nog extra te vergroten zonder de aanliggende en/of bovenstroomse percelen bijkomend te belasten.

Een herprofilering van het weiland en de plaatsing van een vertraagde afvoer zorgen ervoor dat het weiland makkelijker droog kan komen na overstroming.

