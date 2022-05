Buddy’s gezocht voor Picnikproject van FMDO en Stad Kortrijk

Nieuwe inwoners in Kortrijk worden begeleid door een ‘buddy’ die hen wegwijs maakt. Voor dit Picnikproject worden enthousiaste vrijwilligers gezocht.

Bij FMDO staat Ella Cappon (26) in voor het Kortrijkse buddy project voor mensen die nieuw zijn in de stad. Het project Picnik verbindt, samen met Stad Kortrijk, nieuwkomers met een lokale buddy op basis van een gedeelde interesse. Buddy’s helpen nieuwkomers hun weg vinden in de stad. Ze ondersteunen hen door een netwerk uit te bouwen in het vrijetijdsleven. Daarnaast vult het buddyproject zo het inburgeringstraject aan van nieuwe Kortrijkzanen.

Samen iets leuks doen

“We zoeken enthousiaste Kortrijkzanen die een nieuwe Kortrijkzaan mee op sleeptouw willen nemen en af en toe eens iets leuks doen samen. Je ontmoet elkaar op vrije momenten, minimum twee keer per maand, en jullie kiezen zelf wat je graag wil doen. Nederlands oefenen, wandelen, samen sporten, musea bezoeken, enzovoort. Het Picnik-project loopt doorgaans zes maanden. Erna evalueren we en vraag ik of ze graag nog willen afspreken. Meeste mensen antwoorden positief, wat een leuke bevestiging is voor alle partijen,” aldus Ella.

Julie Snauwaert (27) werd drie maand geleden buddy van Yousef (28). De eerste kennismaking verliep heel vlot en volgens Ella zijn ze een match made in heaven. Zowel Julie als Yousef sporten graag, hebben dezelfde interesses en vooral veel goesting om samen activiteiten te doen zoals zwemmen en minigolf. Yousef is een leergierige en gemotiveerde jongeman die je wekelijks in de bib kan vinden. Elke dag leest hij een boekje om zijn Nederlands te oefenen. Ook de televisieserie Familie staat vaak op bij Yousef thuis.

Helpen met Nederlands leren

“Ik wil graag beter Nederlands spreken en Kortrijk samen met iemand ontdekken. In het begin was het moeilijk, maar nu lukt het beter en beter. Ik heb veel Arabische vrienden, dus kon ik bij hen geen Nederlands oefenen. Ik vind Julie heel aardig, ze helpt me met mijn Nederlands en maakt zelfs oefenblaadjes.”

Julie is zelf ook nieuw in Kortrijk, ze woont hier nog maar twee jaar. Door af te spreken met Yousef leert ze ook op haar beurt Kortrijk kennen. Tijdens een activiteit gebruikt Julie de omgeving om woorden aan te leren in plaats van uren gewoon te babbelen.

Echte meerwaarde

“We spreken een keer om de week of om de twee weken af om elkaar te zien en te blijven oefenen. Het voelt meer aan als vrienden, dan een buddy. Yousef leert me ook veel over Yemen, zijn thuisland. Ik zou het buddyproject zeker aanraden, het is echt een meerwaarde. Je steekt er energie in, maar je haalt die energie er ook terug uit. In het begin is het misschien wat zoeken in de communicatie, maar het voelt goed om mensen te helpen en de vooruitgang te zien”, besluit Julie.

Het team van FMDO doet haar best om iedereen te ondersteunen als er vragen zijn. Zo worden er ook voldoende vormingen, workshops en groepsactiviteiten aangeboden. FMDO organiseert elke maand iets, bijvoorbeeld samen naar het theater, gaan bowlen, een avond met eten, waar iedereen welkom is. Zo kunnen vrijwilligers ook andere buddy’s ontmoeten en leren nieuwkomers een hele groep mensen kennen.

Zelf kandidaat stellen?

Woon je in Kortrijk of een deelgemeente en leer jij graag nieuwe mensen kennen? Stuur dan een mail naar ella@fmdo.be. Na een intakegesprek worden nieuwkomers gematcht aan een buddy, op basis van jullie verhaal en interesses. Daarna word je gecontacteerd voor een (wandel)gesprek in jouw buurt en volgt hopelijk daarna een eerste kennismaking met jouw buddy.