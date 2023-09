Buddy’s begeleiden anderstalige nieuwkomers in Izegem: “Wij helpen hen, maar ook voor ons is dit zeer verrijkend ”

De buddy’s, de vrijwilligers die anderstalige nieuwkomers op weg helpen in onze stad, werden op het stadhuis ontvangen. Wij lieten twee van hen, Martine Vermeersch en Bernard Van Luchene, eens toelichten waarin ze hun motivatie vinden. “We helpen mensen en ook voor ons is het verrijkend.”

Martine Vermeersch (61) en Bernard Van Luchene (74) volgden allebei in 2016 een infosessie over de buddywerking en zijn sindsdien aan de slag. “Mijn man Freddy Wallaert en ik waren meteen gewonnen voor het initiatief en schreven ons in. Mijn eerste contact was met een 22-jarige jongeman uit Eritrea, die hulp vroeg bij het inoefenen van het Nederlands. Maar dat groeide uit tot hulp bieden op velerlei vlakken.” Ondertussen mag Martine zich zowaar een ‘Eritrea-specialiste’ noemen. “Hier in Izegem hielp ik zeker al een 25-tal mensen uit dat land.” Het land staat geboekstaafd als het Noord-Korea van Afrika, de situatie is er erg onveilig. “De mensen zijn er op de vlucht voor de dictatuur. Ik hoor vaak schrijnende verhalen. Je kunt ook vaak letterlijk de littekens van die mensen zien.”

Sport en cultuur

In Izegem kunnen die mensen dus op de hulp van Martine rekenen. “Ik help hen oefenen met taal, het invullen van documenten, wegwijs maken, helpen zoeken naar een woning en een job, contacten leggen met bank, school,… Ik ga ook mee naar het oudercontact of op doktersbezoek. Ook samen sporten, luisteren naar hun verhaal… hoort erbij. Je engageren als buddy biedt ongetwijfeld een meerwaarde voor de andere, maar zeker voor jezelf. Je kan in dit vrijwilligers-engagement bepalen wat en hoeveel je doet. De anderstalige nieuwkomers zijn altijd zeer blij met de hulp die ze krijgen. Het helpt hen telkens een stukje verder in een soms heel lastige periode van integratie.”

“Integratie komt niet van één kant, ook wij moeten ons open stellen”

Bernard Van Luchene is dan weer gespecialiseerd in taalhulp voor nieuwkomers. “Onze ambtenaren mogen hier enkel Nederlands tegen hen spreken, maar ik probeer daar dan als tolk Frans, Engels en Spaans mijn steentje toe bij te dragen. Door mijn eigen ervaring, ik ben lid van twee koren en ook actief in het handbal en IVAC, begeleid ik ook mensen naar vrijetijdsbesteding. Zeker voor jongeren is dat belangrijk, via school en de sportclub of cultuurvereniging leren ze vlot Nederlands spreken. Op één uitzondering na, heb ik nog niemand ontmoet die geen Nederlands wil leren. Dat is vooral een misvatting van de buitenwereld.”

Werkwillig

Martine wil ook anderen aanmoedigen om zich als buddy in te zetten. “Persoonlijk heeft het mijn leven zeker verrijkt. Ik heb erg sterke mensen ontmoet en andere culturen leren kennen. Het biedt mij een open visie op migratie en zijn problematiek. In je omgeving stoot je soms op wat weerstand, mensen die niet begrijpen dat je dit doet. Maar integratie komt niet van één kant, niet enkel van de nieuwkomer. Wij moeten ons ook open stellen. En ik ervaar dat sommige mensen uit mijn omgeving daar nu ook anders naar toe kijken.”

Bernard: “Die mensen willen hier ook snel aan het werk en dat lukt ook vaak. We hebben hier het laagste werkloosheidscijfer van het land, we hebben ook extra krachten nodig. Maar we moeten ons als maatschappij ontvankelijk stellen voor hen. Die mensen willen vooruit in het leven, laat ons hen daarbij helpen.”

Ook de stad Izegem zette ondertussen al stappen. “In het begin hadden we één iemand die halftijds op de dienst werkte, nu kunnen we vlot met al onze vragen daar terecht. Ik liet me tijdens een opleiding ook vertellen dat Izegem in Vlaanderen het verst staat op dat gebied”, oppert Bernard. Martine: “Ook de initiatieven Babbeldoos en Babbelkamp voor kinderen en Babbel’uit voor volwassenen vanuit de dienst, zijn erg waardevol om anderstalige nieuwkomers op een aangename manier onze taal te leren kennen.”

25 buddy’s actief

Op het ontmoetingsmoment Budd’Iz Bar dat maandag 11 september werd georganiseerd, konden de buddy’s elkaar ook wat beter leren kennen. “Wij hebben door het jaar heen weinig contact met elkaar”, zeggen Martine en Bernard.

Emilie Debaes, deskundige integratie bij de stad Izegem: “We hebben in totaal nu een 25-tal buddy’s, de jongste maanden kwam er vier bij. Maar er zijn er zeker nog welkom.”