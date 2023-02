Bubble Land uit Brugge schenkt dagopbrengst aan hulpverlening bij de aardbevingen in Turkije en Syrië

De uitbaters van Bubble Land, de speciaalzaak in bubbelthee in de Smedenstraat in Brugge, hebben het hart duidelijk op de goede plaats. Deze broers met Turkse roots, Leo en Teo Demets, schenken minstens de dagopbrengst van hun zaak aan hulpverlening bij de zware aardbevingen in Turkije en Syrië.

De beelden van de enorm zware aardbevingen in Syrië en Turkije laten weinigen onberoerd. Het zijn dan ook hartverscheurende taferelen, van pure wanhoop en verdriet, die de wereld rondgaan.

Ook in Brugge beroert de gigantische ramp de gemoederen. En al zeker bij mensen met roots en familieleden en vrienden in het getroffen gebied. Zoals de gebroeders Leo en Teo Demets, uitbaters van Bubble Land in de Smedenstraat in Brugge. De broers gingen vorig jaar nog maar van start met deze speciaalzaak in bubbelthee en bubbelwafels, populaire drankjes en snacks die uit Hong Kong en Taiwan kwamen overgewaaid. “Onze moeder is Turks, ze komt uit het noorden van het land, en onze papa is Canadees – Belgisch. Als chef-kok reisde hij de hele wereld rond. Mijn ouders leerden elkaar kennen in Duitsland en het is ook in dat land dat wij geboren zijn”, zegt Teo Demets, die intussen met zijn familie wel al zo’n acht jaar in Brugge woont en eerder samen met zijn vader en broer het restaurant Pomperluut aan het Koningin Astridpark uitbaatte.

“Mijn mama is afkomstig van de stad Trabson, bekend van de voetbalploeg, en daar waren er gelukkig geen aardbevingen. Dus we hebben langs die kant geen directe familie die getroffen is. Maar natuurlijk kennen we wel veel mensen nog in het getroffen gebied, niet alleen in Turkije maar ook in Syrië. Een van de beste vriendinnen van mijn moeder is haar beide ouders verloren door de aardbeving; het is echt verschrikkelijk hoeveel mensen er getroffen zijn. Ook mijn broer en ikzelf kennen veel mensen in de hele regio. We hebben vrienden en kennissen waarvan we niet weten of ze al dan niet getroffen zijn. Er is dus heel veel onzekerheid.”

Mooi gebaar

De broers willen niet zomaar toekijken hoe de miserie zich ontrolt, maar besloten zelf een mooi gebaar te stellen. “Alvast de hele dagopbrengst (van woensdag 8 februari, red.) zullen we schenken aan organisaties die actief zijn in de hulpverlening. Daarbij willen we de helft geven voor Turkije en de andere helft voor Syrië. We willen toch graag aan duizend euro komen”, zegt Teo. “We hebben de oproep voor hulp aan de getroffen landen op onze Instagram- en Facebookkanalen gezet en in de zaak zelf hier maken we het ook bekend via affiches en vlaggen van beide landen. De klanten zijn echt wel solidair want bovenop hun bestelling gaven ze vaak nog 5 à 10 euro erbij. En wie ook los van de zaak hier een duit in het zakje wil doen, kan me steeds contacteren via Instagram. Wij zorgen dat alle fondsen goed terecht komen”

Info: www.instagram.com/bubble_tea_brugge