Bubble Blaster Carwash opent de deuren langs Oostendse Steenweg in Houtave

Op het voormalig parkeerterrein van metaalbedrijf Vanbesien langs de Oostendse Steenweg opende afgelopen weekend Bubble Blaster Carwash de deuren, een splinternieuwe self-carwash in vintage American 60’s & 70’s stijl met bijhorende reclametotem.

“De carwash, da’s zo’n typisch verhaal van dertien in een dozijn hé. Dus zijn wij bewust meer de belevingstoer opgegaan. Onze slogan? ‘Don’t get caught riding dirty’”, knipoogt Pleun Vanaudenaerde. Er zijn vier self-carwashboxen en twee aparte stofzuigers. En ook een bijhorende automatenshop met verse dagschotels, brood, dranken en desserts. “We zijn hiervoor ideaal gelegen: pal tussen Brugge en Oostende. Er is veel woon-werkverkeer langs deze as”, klinkt het. Bubble Blaster Carwash is elke dag open van 7 tot 22 uur, de automatenshop 24/7. (WK)