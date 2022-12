Bubba (8) zoekt warme thuis met wandelmaatje

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem. Zij zoeken een thuis voor Bubba (8), een shiba inu met een eigenzinnig karakter.

“Bubba kwam bij ons terecht omdat haar baasje overleden is”, vertelt Marc Beirnaert, verantwoordelijke van het dierenasiel. “Ze vond hier vrij snel haar draai. Vooral als de vrijwilligers met haar wandelen, is ze erg blij. Zodra we haar uit haar hok halen, staat ze klaar aan de poort voor een toertje.”

“In andere dingen zoals spelen of soortgenoten heeft ze weinig interesse. Al kan ze het best wel vinden met honden die haar met rust laten. Ze kan dus wel geplaatst worden bij een rustige of oudere hond die haar grenzen respecteert.”

Rust, stilte en een knuffel

Volgens Marc doet Bubba graag haar eigen zin. “Ze is zeker gehecht aan mensen maar zoals het een goede shiba inu betaamt, kan ze ook heel goed op zichzelf zijn. Ze is gesteld op haar rust en stilte, al geniet ze af en toe van een knuffel. Zo lang dat maar op haar voorwaarden gebeurt. We zoeken een thuis voor haar waar ze haar eigenzinnige zelf mag zijn en waar ze niet geforceerd wordt”, besluit Marc. Bubba wordt niet geplaatst bij kleine kinderen.