Bruno zwemt in zee: “IJsbad in de Noordzee werkt als therapie”

Maandag gaat De Warmste Week van start in Brugge. Met al meer dan 1.875 geregistreerde acties zijn we met voorsprong de warmste provincie van het land. Jong of oud: iedereen ‘vlamt’ mee om geld in te zamelen voor 267 projecten die kinderen willen helpen opgroeien zonder zorgen.

Ook Bruno Bakeroot (50) liet zich voor De Warmste Week tot een actie inspireren. Samen met zijn zoon Andreas (25) probeert hij op zaterdag 23 december om 15.30 uur, ter hoogte van het kunstwerk Rock Strangers van Arne Quinze in Oostende, één kilometer te zwemmen in de ijskoude Noordzee. Bruno heeft alvast ervaring met koudetherapie: “Drie jaar geleden maakte ik een val van 10 meter hoog, met een incomplete dwarslaesie als gevolg. Om de zenuwbanen in mijn rug te herstellen en de pijn onder controle te houden, werd me aangeraden om geregeld koudebaden te nemen. Omdat ik in Oostende woon, besloot ik de Noordzee als mijn koudebad te beschouwen”, vertelt hij. Twee tot drie keer per week gaat Bruno zwemmen in zee en zo ontmoette hij ook de fameuze Zwammadammen, een gezelschap dat op een ludieke manier zwemt in zee. “Ik moet het echter noodgedwongen iets ernstiger aanpakken”, lacht hij. “Ik zwem ‘s zomers telkens tot 4 km, in de winter volstaat 500 meter of 20 minuten.”

Bruno is loopbaancoach, zoon Andreas is fitnesstrainer in Kuurne. Een sportieve uitdaging gaan de twee niet uit de weg. Zo zwom Bruno twee jaar geleden al 1.500 meter in december voor Think Pink. “Andreas en ik zijn al een paar keer samen gaan zwemmen in zee. Zo is ook het idee voor deze actie ontstaan, maar voor Andreas wordt die kilometer een grotere uitdaging omdat hij het minder gewend is. Hij traint momenteel door af en toe in de Leie te zwemmen.” Met de actie hoopt het duo een mooie som op te halen voor De Warmste Week, maar Bruno wil er ook de positieve effecten van koudetherapie mee in de kijker zetten. “Koudebaden zijn gezond en herstellend, maar hebben ook een mentale impact. Het werkt uitstekend om je mindset te verbeteren. Iedereen moet groeikansen krijgen, koudetherapie is een manier om daartoe bij te dragen.” (NB)

