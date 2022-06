Bruno de alpaca na drie dagen weer thuis: “Dankbaar dat iedereen wou helpen meezoeken”

Luc Depoorter en Vera van Dooren zijn opgelucht nu Bruno, hun bruine Suri alpaca, veilig en wel weer thuis is. Drie dagen lang werd er in de Meetkerkse polders met man en macht gezocht naar het dier, dat woensdag op de loop ging toen het achterna werd gezeten door honden.

Bruno staat ondertussen alweer op de uitkijk in Alpacahof Hagebos. “Hij moet nog wat bekomen, maar hij is duidelijk ook blij dat hij terug thuis is. En zijn makkers? Die stonden hem gisteravond broederlijk op te wachten”, glimlachen Luc en Vera. Rond zes uur kwam er een verlossend telefoontje van hoeve Schellevliet, amper twee kilometer verderop.

“Bruno was daar in een gracht beland waar hij niet meer op eigen kracht uit kon. Het riet op de oevers vormde als het ware een muur, aan de andere kant stond prikkeldraad”, vertelt Vera. De familie Maertens, van de bekende Brugse beenhouwerij, zette Bruno in afwachting in een van hun weides tussen de koeien. “We zijn hem daar meteen gaan ophalen”, zegt Luc.

“Het nieuws van Bruno’s verdwijning is als een lopend vuurtje rondgegaan, en dus waren ze bij hoeve Schellevliet toch ook maar eens voor alle zekerheid in de gracht gaan kijken. Toen we Bruno oppikten, wou hij eerst niet meer weg van bij zijn nieuwe vrienden. Alpaca’s zijn echte kuddedieren hé, of dat nu koeien of soortgenoten zijn…”

Hulp uit Gent

Luc en Vera stonden te kijken van al de aandacht en steun die ze de voorbije dagen kregen. “Nadat we vrijdag een berichtje postten op onze Facebookpagina, ging dat al snel een eigen leven leiden. Het nieuws werd honderden keren gedeeld en is zelfs op de radio geweest”, vertelt Vera. “De bosjes in de buurt werden uitgekamd, mensen sprongen in een kano om de Blankenbergse Vaart af te varen… Er belden zelfs mensen uit Gent, ook om mee te helpen zoeken. Hartverwarmend om te zien hoe mensen met ons meeleefden. Iedereen was enorm met Bruno begaan.”

Bruno leek volgens zijn baasjes wel wat van slag na zijn avontuur. “Na drie dagen zonder drinken, had hij ook een onlesbare dorst. Maar we zijn zo blij dat het goed afgelopen is. We hebben twee nachten geen oog dicht gedaan”, klinkt het. En Bruno heeft er op slag ook een paar duizend fans bij. “Misschien moeten we toch maar eens werk maken van die fanpagina”, knipoogt Luc. (WK)