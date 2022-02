Brullende motoren om Mayckel te herdenken: “Heftig en leeg jaar…”

Op 27 februari stapte de jongeman uit het leven. Zijn beste vriend Bryan Ghesquiere organiseerde na zijn overlijden een rondrit. Claxonnerend en met gierende banden werd afscheid van hem genomen. Op vraag van zijn familie wordt hij exact een jaar later op dezelfde manier herdacht. “Hij had preus geweest dat er zoveel mensen aanwezig zijn”, zeggen zijn zus Monica en broer Meison.

Maar liefst 500 wagens staken claxonnerend en met gierende banden Mayckel zijn familie vorig jaar een hart onder de riem. Zijn broer Meison liet de moto van Mayckel luid ronken als eerbetoon aan zijn broer. Zijn mama wuifde, met een foto in van haar zoon in de hand, naar elke deelnemende wagen. Op vraag van Mayckel zijn familie werd exact een jaar na zijn overlijden een nieuwe rondrit op poten gezet. “Om hem te herdenken, want we zijn hem absoluut niet vergeten. Hij zou preus geweest zijn dat hier opnieuw 150 wagens verzameld staan voor hem. Hij zou het zeker niet verwacht hebben. Wij ook eigenlijk ook niet. Vorig jaar hadden we gerekend op een 20-tal auto’s, maar het waren er 500. Dit jaar dachten we aan een 60-tal auto’s, maar het zijn er ook een mooie 150-tal. geworden”, zeggen Monica en Meison, zus en broer van Mayckel.

Mama Kathleen bedankte elke aanwezige met een magneet waar een foto van Mayckel op siert. “Het was een moeilijk, heftig en leeg jaar. De feestdagen, verjaardagen.. dat zijn periodes waar je er nog eens extra bij stilstaat. Er is ook een kindje op komst bij Meison, dus Deze rondrit doet deugd. We hebben het afgelopen jaar veel steun gekregen van familie en vrienden. We leerden ook veel van zijn vrienden kennen, die we nog niet kenden.”

Moto in living

Mayckel had voor zijn overlijden wat problemen, waaronder met de garage die hij zelf had opgestart. Met zijn problemen heeft hij lang alleen gelopen, maar uiteindelijk heeft hij bij veel mensen zijn hart gelucht. “De ‘waarom’-vraag, die zal altijd blijven. Dat is bij veel zelfdodingen het geval, denk ik. Toch denken we vooral aan de veel lachwekkende situaties, want zo was Mayckel”, vult mama Kathleen aan. “Waar hij nu zou staan? Dat is een moeilijke vraag. Waarschijnlijk zijn huis aan het verbouwen”, zegt Monica.

Zijn beste vriend Bryan Ghesquiere organiseerde vorig jaar de rondrit na zijn overlijden om hem te herdenken. “Misschien dat hij nu, naast zijn garage, ook nog een zaak zou gehad hebben met fietsen. Daar had hij het al over gehad” ”, zegt Bryan Ghesquiere. “We kunnen hem met deze rondrit levendig houden, want we zijn hem absoluut niet vergeten. Elke dag denk ik aan hem. Als ik domme dingen doe, denk ik terug aan de domme dingen die ik met hem deed. Als ik problemen heb met een wagen, denk ik aan hoe hij het zou oplossen. Ik denk vooral aan de leuke en goede herinneringen. Ik ben zeker dat hij deze rondrit machtig zou gevonden hebben. Zijn moto is ook opnieuw van de partij. Na deze rondrit krijgt hij een plaatsje in mijn living. Onder vrienden hebben we het nog veel over hem. Na zijn overlijden besefte ik dat ik eigenlijk geen foto samen met hem heb en dat vind ik nog altijd zeer jammer. In het afgelopen jaar heb ik wel al met veel vrienden foto’s genomen.”