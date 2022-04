‘Bruisend Middelkerke’ telt na tien jaar 22.000 leden

‘Bruisend Middelkerke’, de Facebookpagina van Pascal Bolle, bestaat precies tien jaar en telt liefst 22.000 leden. Redenen genoeg dus om bij de oprichter – enkele jaren geleden nog de Krak van deze krant – te polsen wat de sleutel tot het succes is.

Pascal Bolle (56) is iedere dag in de weer met zijn geesteskind, en dat vraagt heel wat tijd.

“Het is niet zo dat iedereen zomaar alles op de pagina kan gooien. We controleren alles op de inhoud. We zijn geen reclamepagina. Anderzijds is het wel zo dat we graag evenementen publiceren die plaatsvinden in de gemeente. Op die manier steunen we ook de organisatoren. De belangrijkste berichtgeving is nuttige info omtrent de gemeente.”

“Als er werken aan de gang zijn, of als er door de gemeente nieuwigheden worden aangekondigd, zijn we er altijd bij om dat kenbaar te maken. We krijgen soms ook prachtige beelden van Middelkerke en ook die komen aan bod. Dit alles samen vormt een pakket dat ervoor zorgt dat we al tien jaar lang populair zijn – en dat wordt dan weer gestaafd door de 22.000 leden die we hebben. Die leden moet je verdienen en we doen er alles aan om dat iedere keer opnieuw waar te maken”, glundert Pascal Bolle.

Dank aan het team

Hij kan daarvoor rekenen op twee moderators: Eric Vandewalle – de huidige Krak van Middelkerke – en Yves Renneboogh. “We hebben met Ward Bruggeman ook een vaste weerman en we kunnen altijd rekenen op Luc Cassiman als er foto’s nodig zijn. In je eentje kun je dit niet allemaal in stand houden. Dankzij die mensen blijven we verder bouwen aan Bruisend Middelkerke.”

Pascal begon op 26 maart 2012 met zijn Facebookpagina. Na enkele weken mocht hij al meer dan 300 leden noteren, na vijf jaar telde de pagina 5.000 leden, en nog eens vijf jaar later is de kaap van 22.000 leden overschreden. Pascal werkte indertijd bij de gemeente, maar omwille van een aantal rugoperaties moest hij zijn job opgeven.

“Ik wilde iets om handen hebben en het opstarten van Bruisend Middelkerke was voor mij op dat moment een uitlaatklep. Ik doe het nog altijd even graag en het is soms verwonderlijk hoeveel mensen de pagina volgen. We krijgen enorm veel positieve reacties, zowel van inwoners van de gemeente als van mensen die hier met vakantie komen. Dat sterkt ons om verder te werken. Op naar de 25.000, nu”, lacht Pascal.

(PBM)