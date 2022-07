Brugse welzijnsvereniging Mintus krijgt label ‘Sportbedrijf’ van Sport Vlaanderen

Mintus, de welzijnsvereniging van OCMW Brugge, mag zich voortaan officieel ‘Sportbedrijf’ noemen. Dit label werd uitgereikt door Sport Vlaanderen, dat zo het sportieve engagement van bestuur en medewerkers van Mintus in de verf wil zetten.

Met onder meer een fitnessruimte voor het personeel en een Start to Run-programma toont Mintus, de welzijnsvereniging van OCMW Brugge, zich een bijzonder sportieve organisatie én werkgever. Dat sportieve engagement wordt nu ook nog eens benadrukt door Sport Vlaanderen, het voormalige Bloso, dat het label ‘Sportbedrijf’ toekent aan Mintus.

Nieuw label

“Het label ‘Sportbedrijf’ is een initiatief dat nog maar in april van dit jaar door Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA, red.) werd opgestart. Met het label wil de minister bedrijven en organisaties die zich inzetten voor sportbeleving een duwtje in de rug geven”, zegt Christoph Caluwé, consulent sportieve werkplek bij Sport Vlaanderen.

“Sinds de opstart van het project in april kregen we al een honderdtal aanvragen binnen. Opvallend is dat West-Vlaanderen daarbij duidelijk de kroon spant. Intussen konden we al aan dertig bedrijven of verenigingen effectief het label toekennen.”

Om aanspraak te kunnen maken op het label ‘Sportbedrijf’ moeten organisaties voldoen aan zeven criteria, met daarbij onder meer het voeren van een geïntegreerd sport- en beweegbeleid, beschikken over sport- en beweeginfrastructuur en sportacties die zowel gericht zijn op ‘naar het werk’, ‘op het werk’ als ‘met het werk’.

Sportambassadeurs

Voor Mintus werd het dossier samengesteld door Rebecca Denys, zorginnovator bij de Brugse welzijnsvereniging. “We zagen via linkedin, een onlinekanaal dat werkgevers en werknemers bij elkaar brengt, een oproep om een dossier in te dienen om het label van Sportbedrijf te bekomen”, zegt Rebecca Denys.

“En toen ik zag op de website van Sport Vlaanderen dat wij toch in grote mate voldeden aan de gestelde criteria, zijn we gestart met de opmaak van een dossier. Zo’n label kan immers ook interessant zijn om nieuwe medewerkers aan te trekken voor wie sport en beweging belangrijk zijn.”

“Met onze twaalf ‘sportambassadeurs’ onder de medewerkers, onze fitnessruimte en jaarlijkse fietstocht en lunchwandeling zijn we al langer een erg sportieve organisatie en het doet dus plezier dat we nu ook die officiële erkenning krijgen.” (PDV)