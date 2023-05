De Brugse Welzijnsschakel Integraal is een van de vijf genomineerden voor de Prijs Armoede Uitsluiten. Elk jaar reikt Welzijnszorg deze prijs, bestaande uit onder andere 20.000 euro om te investeren in de werking, uit aan een project dat lokaal het verschil maakt in de strijd tegen armoede. Dit jaar is het thema gelijke onderwijskansen.

Integraal bestaat ondertussen 23 jaar. Ze hebben verschillende deelwerkingen die werken rond huiswerk- en studiebegeleiding, verzelfstandigen van deelnemers, ontmoeting en integratie en interreligieuze dialoog.

200 vrijwilligers

Noël Ramon van Welzijnsschakel Integraal vertelt: “Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en dat is belangrijk. Zo’n 200 vrijwilligers die bereid zijn een deel van hun vrije tijd in te vullen en die zich er goed bij voelen om mensen die minder kansen hebben in onze lokale samenleving hier in de Brugse regio te helpen. We proberen de mensen op weg te zetten voor de noden die zij ervaren. Wij definiëren die noden niet. Wij zijn gewoon een gemeenschap gevestigd in het centrum van Brugge waar mensen aan de deur kloppen en hun vragen stellen.”

De organisatie is intussen een begrip geworden in de Brugse regio. Als eerste West-Vlaamse inrichter van de ‘Zomerschool Nederlands voor Anderstalige Nieuwkomers’ zijn ze een referentie voor andere mogelijke initiatiefnemers. Jaarlijks ondersteunt Integraal meer dan 600 personen.

Op 1 juni wordt bekendgemaakt wie de 24ste Prijs Armoede Uitsluiten mag ontvangen uit de handen van Caroline Vrijens, de kinderrechtencommissaris. De vier andere genomineerden zijn Werkgroep Diversiteit en Kansenbevordering van de Sint-Pietersschool uit Mechelen , buurtwerk ’t Lampeke uit Leuven, Recht-Op vzw uit Antwerpen en het LeOnhuis uit Hasselt.