Brugse welzijnsorganisaties lanceren de actie ‘#Vogelvrij’

De Brugse organisatie Wieder vzw, erkende ‘Vereniging waar armen het woord nemen’, lanceert de campagne ‘#Vogelvrij’. Daarmee wil ze aan de alarmbel trekken en het grondrecht op wonen in de kijker plaatsen. Maandag 25 april werd de installatie #vogelvrij, die op de Burg zal staan van 25 april tot 28 april, symbolisch geopend, net voor de Brugse gemeenteraad.

Wieder vzw is een erkende ‘Vereniging waar armen het woord nemen’, en bestaat dit jaar 20 jaar. Deze Brugse organisatie kiest ervoor om dit jaar de ‘grondrechten’ in de kijker te plaatsen, en af te toetsen hoe die in Brugge worden nageleefd. Kwetsbare burgers worden al te vaak onrecht aangedaan, en hun grondrechten worden geschonden, zoals het recht op wonen.

Discriminatie

“Artikel 23 van de Belgische Grondwet geeft iedereen het recht op een behoorlijke huisvesting. Conform artikel 11 bis moet dat recht zonder discriminatie verzekerd worden. Ook de Brugse overheid schiet daar vandaag schromelijk in tekort. Op dit moment zijn er te weinig betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor de zwaksten waardoor het recht op behoorlijke huisvesting ook in Brugge niet meer is gegarandeerd“, zegt Pascale Cockhuyt, coördinator van Wieder vzw.

“Al jaren blijkt uit verschillende onderzoeken dat er op de private woonmarkt wordt gediscrimineerd , onder meer op vermeende afkomst, inkomensbron, handicap en seksuele geaardheid. Verhuurders en makelaars worden daar nauwelijks op aangesproken.”

Grote bezorgdheid

De Brugse welzijnsorganisaties, de woonactoren en het middenveld zijn ook bezorgd over de door de Vlaamse Overheid geplande hervormingen in de sociale huisvesting vanaf 2023, en de impact daarvan op het Brugse huisvestingsbeleid voor mensen in kansarmoede en kwetsbare situaties. I

“In Brugge is er de samensmelting van de twee sociale huisvestingmaatschappijen. Daarnaast is er de geplande integratie van de Sociale Verhuurkantoren in de Sociale woonmaatschappijen. Daarbij dreigen belangrijke toewijzingscriteria als ‘inkomen‘ en ‘woonnood’ met het badwater te worden weggegooid en dreigen toewijzing op basis van ‘lokale binding’ en ‘volgens wachttijd’ de unieke criteria te worden”, legt Pascale Cockhuyt uit.

“We vrezen dan ook voor een catastrofe voor de mensen die in precaire omstandigheden, vaak zonder een dak boven het hoofd, leven. Zeker in een stad als Brugge waar woningen als maar duurder worden.”

Campagne ‘#Vogelvrij’

Op maandag 25 april werd de installatie ‘#Vogelvrij’ geopend op de Burg in Brugge. Kwetsbare burgers klagen zo zelf de schending van hun woonrecht aan. Als metafoor gebruiken ze vogelnestjes die ze zelf creatief invulden – hoe iemand woont is nu eenmaal persoonlijk en erg verschillend – en die een warm nest symboliseren. De vogelhuisjes worden tussen 25 en 28 april tentoongesteld in Brugge, en worden nadien verkocht via een online veiling.

Op dinsdag 26 april organiseert Wieder vzw samen met de Brugse Welzijnsvereniging ’t Sas, Brugge Dialoogstad, Sociaal verhuurkantoor Sovekans, Netwerk tegen Armoede en De Republiek vzw het signaalmoment ‘#Vogelvrij’ in De Republiek. Samen willen ze aan de alarmbel trekken en het recht op wonen in de kijker zetten.

De zeven hoofdzonden van het woonbeleid worden toegelicht en er worden concrete aanbevelingen meegegeven vanuit kwetsbare burgers en het middenveld. Het gedicht ‘Waar wij wonen’ door stadsdichter Tania Verhelst zal gebracht worden door Bruggelingen.