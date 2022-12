Brugse vredesorganisaties verenigen zich achter ‘Witte lintjes actie’: “We dromen van een witte kerst”

Een hele reeks Brugse vredesorganisaties doen een oproep om op zoveel mogelijk plaatsen witte lintjes op te hangen als teken voor vrede. “Op 19 december komt het Vredeslicht vanuit Bethlehem aan in de Magdalenakerk en we willen dat de stad dan vol witte lintjes hangt”, zegt Greet De Neve van Vredeswijzer.

Met ondersteuning van de stedelijke Noord-Zuiddienst groeperen een groot aantal Brugse organisaties die werken rond wereldvrede zich achter ‘Witte lintjes actie’. Het gaat meer bepaald om Vredesactie, Vredeswijzer, Vredesplatform Brugge, Taranta, Avansa Brugge, Vredeslicht Brugge, Nsanga, Vos Vlaamse Vredesbeweging, Yot en Pax Christi Vlaanderen. “We zijn blij da we de handen in elkaar hebben geslagen en tot deze mooie samenwerking voor de vrede gekomen zijn”, zegt Greet De Neve van Vredeswijzer.

“Met deze actie is het de bedoeling om iedereen ertoe aan te zetten om witte lintjes op te hangen als teken voor vrede. Aan je auto, je deur, je fiets… Het is allemaal gelijk, als het maar opvalt. Dit witte lintje verwijst naar de witte vredesduif, een universeel bekend symbool. We nodigen dus iedereen uit om mee te doen, ongeacht politieke- of geloofsovertuiging, genderidentiteit of huidskleur. Ook scholen nodigen we aan om mee te doen.”

Themalied

De actie werd al symbolisch opgestart op 21 september, niet toevallig de Internationale Dag van de Vrede. “Onder meer via de Facebookpagina van Vredeswijzer kun je het filmpje zien over de actie. We vragen om het zoveel mogelijk te delen. En we zijn zeker componist en pianist Tom Kristiaan bijzonder dankbaar omdat hij zijn licentie geschonken heeft voor een eigen gecomponeerd lied”, zegt Greet De Neve. ‘A Walk trough the trees’ heet het themalied. Stadsbeiaardier liet het trouwens op de Internationale dag van de Vrede weergalmen vanop de Halletoren. Een heel mooi gebaar!”

“Het Vredeslicht komt op 19 december aan in de Magdalenakerk”

Het hoogtepunt van deze ‘Witte lintjes actie’ zou 19 december moeten zijn, als het zogenaamde Vredeslicht aankomt in de Magdalenakerk in Brugge. Het Vredeslicht is een initiatief dat warmte, vreugde en licht wil doorgeven. Het reist vanuit Bethlehem – niet toevallig een multiculturele stad waar het conflict wel altijd om de hoek loert – via Wenen naar ruim dertig landen, zonder onderweg te doven. Dit Vredeslicht komt dus op maandag 19 december aan in de Magdalenakerk in de Brugse binnenstad, waar het om 18 uur wordt verwelkomd met een ontvangstceremonie. “Het is dus onze bedoeling dat op die dag de stad echt vol met witte lintjes hangt. We dromen van een witte kerst.” (lacht)

(PDV/foto DC)