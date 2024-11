Brugse Totetrekkersgarde begint aan nieuw carnavaljaar: “Starten uur later, zodat we kunnen aperitieven”

De Totetrekkersgarde zette op 11 november naar jaarlijkse traditie in Salons Lodewijk van Male het nieuwe carnavaljaar in. “We krijgen moeilijk een instroom van jongeren. Net als bij vele andere verenigingen is het niet gemakkelijk om hen over de streep te trekken”, vertelt Johan Cortvriendt.

Johan Cortvriendt (70) is de voorzitter van de Totetrekkersgarde. De Raad van Elf of het bestuur van de Totetrekkersgarde bestaat voorlopig uit zes personen. Naast de voorzitter zijn dat Pol en Machteld Dendooven, Geert Bultinck, Karel D’Hont en Herman van Vlaardingen. “We krijgen moeilijk een instroom van jongeren. Net als bij vele andere verenigingen is het niet gemakkelijk om hen over de streep te trekken. Carnaval is in Brugge op zich tevens niet echt een traditie. We zijn geen Heist, Blankenberge of een Aalst. Maar met de mensen die er zijn, doen we het wel goed. We proberen carnaval in stijl te vieren. Op onze openingszitting is dit zonder confetti en slingers, met een knipoog naar het Duitse carnavalsleven. Zo hebben we nog altijd onze houten ton waarin speeches en de redevoering worden gegeven, alsook de nieuwe Doctor Humoris Causa wordt aangesteld.”

Doctor

Carnaval is een linkse groet, met de narrenmuts met ganzenveren, een ludieke parodie met veel overdrijving en een kunst van het woord om iedereen voor aap te zetten. Daarom werd door de Totetrekkersgarde met de titel Doctor Humoris Causa gestart. “Een beetje als een persiflage aan Doctor Honores Causa, de titels in de universiteiten. Het criterium bij ons is om ergens een link te hebben met carnaval, variété, politiek of iemand die iets kan betekenen voor onze vereniging.”

De Totetrekkersgarde ontstond in 1959 en was de eerste Brugse carnavalvereniging. Stichter en voorzitter was Edward Trips, opgevolgd door Robert Van Hecke. Na zijn overlijden nam Johan Cortvriendt de fakkel over. Hij is nu bezig aan zijn 25ste jaar voorzitterschap. “Edward Trips kwam uit Limburg en was militair in de kazerne in de Langestraat in Brugge. Hij vond het Brugs dialect zo mooi. Mogelijk heeft hij de naam van de Totetrekkersgarde bedacht. Trips wilde met zijn Limburgs carnavalsgevoel in Brugge, waar het veertig jaar verboden was, opnieuw carnaval laten vieren. Hij kon in 1958 de toenmalige burgemeester Vandamme overtuigen om het terug op straat toe te laten. Carnaval was voor Trips het vijfde seizoen, van 11 november tot aswoensdag. Elf is een heilig getal: égalité, liberté, fraternité. En de elfde van de elfde maand om 11.11 uur zou het carnaval van start moeten gaan. Wij doen dat een uur later zodat we eerst een aperitief kunnen drinken”, glimlacht de voorzitter.

Zaterdag 8, 15 en 29 maart 2025 is er achtereenvolgens een carnavalstoet in Zeebrugge, Brugge en Lissewege. Tot dan zijn er bij de Totetrekkersgarde diverse activiteiten gepland. Er zijn ook nog enkele zomeractiviteiten, zoals een culturele wandeling in Brugge, een gezamenlijke barbecue. Voor de stoet is er de verkiezing van de kinderprins en -prinses van Groot-Brugge. Zij worden jaarlijks verkozen in zaal de Violier tijdens het kindercarnavalfeest. De eerstkomende is op zondag 23 februari 2025. “Iedereen jonger dan twaalf jaar kan aan de verkiezing meedoen en liefst de luiers wat ontgroeid zijn zodat ze in de stoet kunnen meegaan. Uiteraard dienen de deelnemers verkleed te zijn. De appreciatie bij de jury gaat in de eerste plaats naar de originaliteit”, weet Cortvriendt. “Wie wenst deel te nemen, kom gerust langs.”

Wagens

De Brugse Karnavalraad (BKR) verkoos deze maand Emiline De Rycke uit Sint-Pieters tot Prinses Carnaval Groot-Brugge, met Diego Kinds als jonker. Zij zal plaatsnemen op een van 15 tot 20 grote en verschillende carnavalwagens die halfweg maart 2025 het Brugse stadscentrum aandoen. “Die wagens hebben elk hun thema. Het is een mooie stoet. Dankzij ook de twee carnavalverenigingen in Brugge: wij als de Totetrekkersgarde en De Feestneuzen uit Sint-Kruis.”

