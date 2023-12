Brugse supportersclub van wereldkampioen Andy ‘The Beast’ Baetens krijgt enorme boost: “Zitten nu aan zo’n 3.500 enthousiastelingen”

Andy ‘The Beast’ Baetens kroonde zich tot wereldkampioen darts in de WDF. Maandagavond werd hij door familie en vrienden hartelijk onthaald in Brugge, waar zijn management woont. Ook vele leden en sympathisanten van zijn supportersclub uit Moerkerke kwamen hem feliciteren. “Ons ledenaantal is de voorbije dagen gigantisch gestegen. We zitten nu aan circa 3.500 enthousiastelingen.”

Andy Baetens (34) uit Nieuwerkerken bij Aalst heeft met Optimum een management dat wordt geleid door de Bruggelingen Ferdie Boffel en Gino De Cuyper, van de Dartshop langs de Dudzeelse Steenweg. “Twee jaar geleden kwam een man mijn zaak binnen. Hij zocht sponsoring om in ons land een nieuwe Dimitri Van den Bergh te lanceren. Hij wilde daar een kapitaal insteken”, vertelt Gino. “Na contact met Ferdie zijn we bij Andy terechtgekomen. Hij wilde met ons in zee gaan en droomde toen reeds van Lakeside. Dat is hem ondertussen gelukt. Nu is het Ally Pally, de locatie van de PDC WorldDartsChampionship. Misschien staan we daar volgend jaar.”

Financiële aspect

Andy was reeds actief in de Brugse dartscompetitie in het team van Ferdie. “Daar zag ik meteen dat hij talent had. Hij staat nog steeds in Brugge ingeschreven, in mijn team DC Dartshop. Maar doet nog in uiterste nood mee of voor een echte topmatch, zij het in de competitie of de beker”, weet Boffel.

Zijn management probeert zo veel mogelijk om Andy zijn doelstellingen te bereiken. Maar professionele darts kost geld. Aan tornooien meedoen en het vele reizen moet financieel ondersteund worden. “Het vinden van sponsors is hierbij zeer belangrijk. Met die wereldtitel hopen we dat dit beter lukt. Maar we willen sowieso met hem doorgaan. Onze gezamenlijke doelstelling is om Andy in de top 32 van de PDC brengen”, aldus Ferdie.

Daags na zijn thuiskomst van het WK ging de kampioen opnieuw aan de slag tussen de rekken van supermarkt Spar in Hofstade. “Dat er met die wereldtitel deuren opengaan, is zeker. Maar het is meer dan een pijltje gooien. Ferdie organiseert diverse trainingssessies met Andy, praat hem bij want de focus moet er altijd zijn”, vindt Gino De Cuyper.

Tussen de groten

Op het iconische Lakeside maakte ‘The Beast’ zijn status van topfavoriet meer dan waar en krijgt hij er een plaatsje aan de famous wall nadat hij er eerder ook al twee keer de kwartfinales bereikte. In T’S Place in het Oost-Vlaamse Kerksken zijn er plannen om een tweede supportersclub van Andy op te richten, want een eerste bestaat reeds in BSB Sportcafé in Moerkerke, onder impuls van Tom Goethals van de plaatselijke dartsclub Café Smeete. “Andy speelde het WK met zeer veel vertrouwen. Hij was bij aanvang van het tornooi zege zeker, dat hij ver zou eindigen. We hoopten stilletjes dat hij die titel zou grijpen. Hiermee bewijst hij nu reeds dat hij tussen de groten staat.”

Tom leerde Andy kennen op dartstornooien en is een fan van het eerste uur. “Vorig jaar deden we samen een tornooi in Praag. Bij winst van hem zou ik zijn naam op mijn hand tatoeëren. Dat is ondertussen gebeurd”, vertelt Goethals. “Andy blijft zowel voor of naast het dartsbord een simpele gast. Hij is geen groot prater, maar iemand die graag plezier maakt en met de voeten op de grond blijft. Het typeert hem dat hij onder veel druk en stress kan presteren.”

Feestavond

Vrijdag 15 december organiseert Andy’s supportersclub in Moerkerke een feestavond, zij het zonder de wereldkampioen want zijn agenda geraakt stilaan vol, maar wel met een gratis vat. “De PDC Q-school komt eraan, waar de PDC-tourkaarten te verdienen zijn. Dat is in januari zijn volgende grote doelstelling. Hij wil zich daar ten volle op voorbereiden.”

In 2024 laat Baetens de WDF wat links liggen om in de PDC zoveel mogelijk tornooien mee te pikken, zelfs al geraakt hij niet aan de tourcard. “Hij wil uiteraard van het professionele darts deel uitmaken. Misschien volgen er nog. Want in ons land zijn er veel mensen die goed darts kunnen spelen, maar drempelvrees hebben om in een club actief te zijn”, besluit Tom Goethals. (ACR)