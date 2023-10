Brugse student poetst graven op onze kerkhoven

Als je dezer dagen de Brugse studente Hélène Maenhout op haar brommertje halt ziet houden aan een van onze kerkhoven, gewapend met poetsproducten, dan is de start-up ‘Omarm’ actief. Vier studenten van de Arteveldehogeschool hebben een bedrijfje opgestart dat graven reinigt.

“Omarm: rustplaatsen liefdevol laten stralen is een project in het kader van onze bachelorproef”, vertelt Hélène Maenhout (21), laatstejaarsstudente aan de Arteveldehogeschool, richting KMO management. De Brugse studente startte samen met drie Gentse kompanen – Wouter Malfroot, Marco Verplanken en Arne Sips – een feitelijke vereniging op.

Verwaarloosd

“In plaats van een bestaand product te verkopen, opteerden we voor een vorm van dienstverlening. Tal van graven op onze kerkhoven liggen er vuil en verwaarloosd bij. De gemeenten onderhouden enkel de paden, veel familieleden van overledenen hebben geen tijd voor een poetsbeurt van de graven. Ze wonen te ver of zijn minder mobiel. Wij bieden een oplossing op maat.”

“Het gaat om een duurzame vorm van dienstverlening, dat was ook de opdracht: we gebruiken enkel poetsproducten die niet schadelijk zijn voor het milieu en de planten.”

“Vorig Academiejaar hebben we een businessmodel en een financieel plan opgemaakt. Eind september werd de feitelijke vereniging opgericht. Dat gaf ons amper één maand de tijd om klanten warm te maken voor de topdagen rond Allerzielen.”

Democratische prijzen

“Voor onze bachelorproef moesten we ook B2B – business to business – werken. Dat betekent zakenpartners zoeken voor ons project. Ik werk samen met mijn zus Elodie, die zelfstandig thuisverpleegkundige is. Zij deelt flyers van Omarm uit bij haar klanten. Op korte tijd hebben we elf klanten kunnen boeken. We werken aan democratische prijzen: een grondige reiniging van een graf kost 14,50 euro. Omarm biedt ook een pakket aan, met chrysanten of een mooi bloemstuk.”

“Nu is het druk, ik ben kotstudent in Gent en kan enkel van vrijdag tot maandag graven poetsen. Maar na 1 november willen wij, na evaluatie, onze start-up voortzetten. Omarm wil partnerships aangaan met bloemenwinkels, waar we onze folders mogen leggen.”

“We kopen bloemen bij hen aan en geven een commissie als ze nieuwe klanten aanbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat veel nabestaanden het hele jaar door mooi opgepoetste graven wensen. Ook met Kerstmis zijn er aparte formules mogelijk. De kans is groot dat ik Omarm in bijberoep of als student-ondernemer voortzet.”

Info: www.omarmteam.com