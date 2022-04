Brugse student-onderneemster Sarah steunt Oekraïne met blauw-gele lenteboeketjes

Met haar eventbureau Studio C wil de jonge Brugse student-onderneemster Sarah Clarysse (21) kinderen en gezinnen in Oekraïne steunen. Onder de slogan ‘Laten we samen deze donkere tijden opfleuren met een mooi boeket’, maakt ze speelse lenteboeketjes in de blauw-gele kleuren van de Oekraïense vlag en doneert ze alle winst aan SOS-Kinderdorpen in Oekraïne.

“Toen ik de beelden zag van al die mensen in Oekraïne die op de vlucht zijn, wou ik iets voor hen doen. Iedereen koopt al eens een boeketje voor in huis, en dus waarom niet eens anderen er mee steunen? De prijzen zijn dezelfde als die in de bloemenwinkel, alleen gaat de winst nu naar het goede doel. Ik heb zelf altijd al graag met bloemen gewerkt. Dat doe ik nog steeds in mijn vrije tijd, of wanneer ik boeketjes nodig heb voor de events die ik organiseer met mijn eventbureau Studio C, waarmee ik in oktober vorig jaar van start ben gegaan”, vertelt Sarah, die momenteel aan de Artevelde Hogeschool in Gent in het laatste jaar zit van de opleiding Event & Project Management. “De eerste week heb ik al 20 boeketjes verkocht. De actie duurt nog tot 16 april, maar kan verlengd worden als het goed blijft lopen. Deze actie is goed voor het imago van Studio C, maar ik doe het in de eerste plaats voor Oekraïne, want ik verdien er zelf niets aan”, zegt Sarah.

De boeketten kosten 30 euro voor een medium formaat en 45 euro voor een groot boeket. Bestellen kan via Instagram (@studio_c_events), iedere week tot dinsdagavond. Sarah levert de boeketten in en rond Brugge zonder meerprijs aan huis. Ophalen in Brugge, Niklaas Desparsstraat 12, 4.1, kan ook. (CGRA)

Meer info: Sarah Clarysse, studio-c.events@outlook.com, 0493 25 80 72.