Brugse Stadsfietsroute krijgt vorm

In het kader van het Europese project Handshake is een nieuwe visie op het fietsnetwerk rond het Brugse ei uitgewerkt: de FR30 of Brugse Stadsfietsroute. Maandagavond werden tijdens een infoavond bij KU Leuven, Campus Brugge, het concept en de vervolgstappen toegelicht.

“Fietsen is meer dan puur verkeer en daarom hebben we het concept ‘Ceci n’est pas un ring’ vertaald in een ambitieus plan dat tachtig acties omvat. Op meer dan twee derden van die acties zijn we stappen aan het zetten”, zegt Bart Slabbinck, mobiliteitsdeskundige bij Stad Brugge.

Het gaat onder meer om de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de ringvaart, de opwaardering van de kaaienroute, de heraanleg van de Filips de Goedelaan en de optimalisatie van de verkeersknoop aan de Komvest. Er worden ook een aantal zwarte punten aangepakt, bv. het kruispunt Krakeleweg, waarbij er ondertussen ook aangedrongen werd bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters om de Krakelebrug te vervangen.

Stationsomgeving

“De Stationsomgeving is een belangrijk onderdeel van de F30 én een knelpunt met drie zwarte punten en veel verkeerslichten”, weet burgemeester Dirk De fauw. Studiewerk verricht door Tractebel wijst welke richting het daar uit moet. “We gaan voor een vergroening van het Stationsplein, waarbij we een lichte glooiing voorzien tot onder de R30 om dan aan de andere kant via een brug toegang te krijgen tot de Vesten en richting Oostmeers en ’t Zand. Zo worden de zwarte punten en de verkeerslichten weggewerkt.”

“Er komt ruimte voor voetgangers en fietsers. De vestenroute wordt daartoe verlegd naar ten noorden van de Unesco-rotonde om zo uit te komen aan de Passantenbrug. Er zijn ook drie tunnels voorzien: ter hoogte van het Station, ten noorden van de Unesco-rotonde en tussen de Vaartdijkstraat en de Ketsbruggestraat. De Hendrik Brugmanstraat krijgt een autoluw karakter en wordt een Hoppinpunt (knooppunt waar verschillende vervoersmodi kunnen worden gecombineerd, cgra). Ook worden de kruispunten geoptimaliseerd”, aldus Bart Slabbinck.

Nu nog de nodige vergunningen krijgen, waarna men hoopt de werken in 2024 effectief te kunnen laten starten.

(CGRA)