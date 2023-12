Brugse Sportraad lanceert trofee voor G-sporter en G-team van het jaar: “Belangrijk om ook hen in de bloemen te zetten”

Op 27 maart 2024 worden de Brugse sportprijzen uitgereikt, en voor het eerst voorziet de Brugse Sportraad dan ook een trofee voor de G-sporter en G-team van jet jaar.

“Het is mooi dat het bestuur eraan houdt om – in tijden waarin inclusie en diversiteit centraal staan – ook deze bijzondere categorie sportievelingen te waarderen via de sportprijzen”, aldus schepen van Sport Franky Demon.

Iedereen kan kandidaten voordragen. G-sporters moeten niet aangesloten zijn bij een erkende Brugse sport- of ontspanningsvereniging, maar G-teams moeten wel erkend zijn als sport- of ontspanningsvereniging. (CGRA)