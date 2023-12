Brugse solidariteitsacties voor de Palestijnen

Voor het afsluiten van De Warmste Week hield Piet Wittewrongel samen met enkele Palestijnen tijdens het Kerstweekend een symbolische actie op ‘t Zand tegen de oorlog in Gaza.

51 jaar geleden protesteerde Piet Wittewrongel al op de Markt in Brugge tegen de wapentransporten voor de oorlog in Vietnam. Vorig weekend deed hij het opnieuw, zij het om zijn medeleven met de Palestijnen te betuigen. In Gaza zijn al 20.000 slachtoffers gevallen, na de reactie van Israël op een terreurdaad van Hamas.

Blankenbergenaar Piet Wittewrongel poseerde op ‘t Zand samen met enkele Palestijnen die het geboortetafereel uit de bijbel nabootsten. Omdat Kerstmis een symbool van vrede is. Hij is niet de enig regiogenoot die een solidariteitsactie met de Palestijnen opzet. Het Brugse circusatelier Woesh lanceert een open brief naar de ouders van al hun leerlingen:

Doodgeschoten

“We kregen deze week van onze vrienden van de Palestijnse circusschool, opgericht door de Vlaamse Jessica De Vlieghere, een ontstellend bericht. Enkele dagen geleden werd op de Westelijke Jordaanoever, in Al Faraa vluchtelingenkamp, Rami Aboushi door Israëlische soldaten doodgeschoten. Rami was een voormalig student en trainer van de Circusschool.”

“Daarnaast werd Abu Sakha, een van onze vast teamleden en motor van het project van de circuswerking met kinderen met een beperking, zes maanden geleden administratief aangehouden door het Israëlische leger. Begin december werd zijn aanhouding met nog eens zes maanden verlengd.”

Oproep

Niet omwille van de Warmste week maar vooral omdat wij de situatie in Palestina mensonterend vinden, en onze vrienden die daar zo’n prachtig werk verrichten toch een riem onder het hart willen steken, richten wij tot jullie deze oproep:

“Elke financiële bijdrage van jullie (hoe klein ook) wordt door onze Woesh-kas met een bijdrage van 2 euro aangevuld en integraal aan de Palestijnse circusschool overgemaakt. Meer info over de Palestijnse circusschool kan je vinden op https://www.friendsofpalcircus.be/nl/ “, aldus het Brugse team van Woesh.