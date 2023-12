Brugse snookertempel Kingsclub van complotdenker Hans Blanckaert verzegeld

Het Federaal Voedselagentschap heeft snookertempel Kingsclub in de Slachthuisstraat in Brugge laten verzegelen. Officieel omdat Hans Blanckaert geen aanvraag gedaan heeft om een restaurant uit te baten. Die had eerder al een beroepsverbod gekregen, maar onder de vorm van een ‘trust’ was Kingsclub na een faillissement vorige maand heropgestart. Complotdenker Hans Blanckaert heeft een advocaat ingeschakeld om de verzegeling voor de rechtbank te betwisten.

Sedert 18 november had Kingsclub ‘nieuwe huurders’: een groep private personen van wie de enige ‘vertrouwenspersoon’ gekend is bij de naam EL D. De nieuwe uitbater is de Hans Blanckaert El Express Trust alias Hans Ya’el, de Graaf van Brugghe. De trust doet zaken met Nova Terra, een traiteur uit Beveren die maaltijden en personeel levert.

Een maand eerder, in oktober, had de ondernemingsrechtbank de Kingsclub failliet verklaard. Vijf personeelsleden, onder wie Hans Blanckaert, de complotdenker die in Brugge al twee betogingen organiseerden tegen de ‘corrupte’ overheid, verloren toen hun job.

Failliet

De eis om deze Brugse horecazaak failliet te verklaren, kwam van het openbaar ministerie. Blijkbaar was de schuldenberg die zaakvoerder Peter Deseure gemaakt had, te groot. Peter Deseure had officieel de leiding van de zaak in handen, maar Kingsclub werd dagelijks gerund door zijn neef Hans Blanckaert. Maar die kon geen zaakvoerder meer zijn, want na een eerder faillissement had hij beroepsverbod gekregen.

Was de nieuwe trust een juridische constructie om Kingsclub toch te kunnen voortzetten? Hans Blanckaert ziet in de razzia van het Federaal Voedselagentschap, versterkt met agenten, een nieuw complot van de overheid. Hij verspreid hierover een filmpje op Facebook en heeft een advocaat onder de arm genomen en wil Kingsclub zo snel mogelijk heropenen…