Brugse schooldirecteur aangehouden voor grensoverschrijdend gedrag

De directeur van BuSO-school Ravelijn in Brugge is aangehouden voor grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Radio 2 West-Vlaanderen en bevestigt Pierre Gantois, de voorzitter van het schoolbestuur, aan onze redactie.

Vorig weekend arresteerden agenten van de politiezone Kouter in Oostkamp de directeur van Ravelijn. Deze Brugse school voor buitengewoon secundair onderwijs is gevestigd is in de Barièrestraat in Sint-Michiels. Er was een klacht binnengekomen: de schooldirecteur zou zich te buiten gegaan zijn aan grensoverschrijdend gedrag met een leerling.

Mentale handicap

De leerling zelf is meerderjarig maar heeft een verstandelijke beperking. Het gaat om een jongen van 21 jaar met een mentale beperking, waardoor hij een mentale leeftijd heeft van een jaar of acht. Hij is een van de vele leerlingen met een matige mentale handicap, die langer dan hun 18de levensjaar in Ravelijn blijven.

Inmiddels is de directeur dinsdag voor de Brugs onderzoeksrechter verschenen. Die oordeelde dat de feiten voldoende zwaar zijn om de verdachte onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

Serieuze klap

Pierre Gantois, de voorzitter van het schoolbestuur, reageert erg verrast op het nieuws: “Het is voor iedereen op school een serieuze klap, die totaal onverwacht valt. We hebben dit niet zien aankomen, niks wees erop dat er iets fouts aan de hand was. Meer weten we ook niet. We wachten nu de afloop van het gerechtelijk onderzoek af, vooraleer maatregelen te nemen. Dat onze directeur aangehouden werd, wijst er wel op dat parket en onderzoeksrechter de feiten als zwaarwichtig aanzien.”