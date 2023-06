Brugse recyclageparken worden veiliger

In de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters zijn voortaan AED-toestellen (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig die iedereen kan gebruiken bij een eventuele hartstilstand. Op elk recyclagepark is er ook minstens één parkwachter aanwezig die een opleiding gevolgd heeft om de eerste hulp te bieden. Op 1 juli wordt er ook een AED-toestel geïnstalleerd op het recyclagepark van Zeebrugge.

Jaarlijks zijn er in België meer dan 10.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand. Zonder interventie van buitenaf overleeft slechts 10 procent van de slachtoffers.

Een AED-toestel begeleidt de hulpverlener met gesproken instructies bij een reanimatie en geeft indien nodig een elektrische schok om het hartritme te herstellen. Het is een heel belangrijk hulpmiddel om op een laagdrempelige manier de eerste hulp toe te dienen, in afwachting van de hulpdiensten. De eerste zes minuten na een plots hartfalen zijn immers van cruciaal belang. Wie in die tijd geholpen wordt met een AED-toestel, ziet z’n overlevingskansen stijgen met meer dan 70 procent

Topprioriteit

“Voor IVBO is de veiligheid van haar werknemers en bezoekers een topprioriteit”, zegt directeur Jan Geeraert. “In de afvalenergiecentrale is al langer een AED aanwezig. In de toekomst zullen ook alle recyclageparken onder het beheer van IVBO met een AED-toestel uitgerust worden. De investering van 1.400 euro per toestel kadert in het preventie- en veiligheidsbeleid van IVBO.

Daarenboven worden ook de nodige EHBO-opleidingen voorzien zodat er per recyclagepark minstens één parkwachter de eerste hulp kan toedienen en het AED-toestel op de juiste manier kan gebruiken.