Brugse raadsleden, let op uw zaak!

Ho Ho Ho. Of moeten we nu Ha Ha Ha zeggen, zoals in het ‘woke’ Australië, waar de traditionele groet van de schuddebuikende kerstman verboden is, omdat zijn helse kreten kleine kinderen zouden afschrikken? Hoe dan ook, de kerstman is weer in het land en bracht maandagavond zelfs een bezoekje aan de Brugse gemeenteraad. Om er samen met Rudolf, het rendier, te waken over de laatste, vredevolle zitting van van het jaar.

‘t Is gelukt! Naar aloude traditie dienden de raadsleden vlak voor Kerstdag geen interpellaties in. Enkel Pol Van Den Driessche (N-VA) en Jean-Marie De Plancke (Open VLD) ruzieden eventjes over wie verantwoordelijk was voor het vertrek van de Ronde naar Antwerpen en wie nu de pluim op zijn hoed mag steken voor de terugkeer naar Brugge.

Stevig prijskaartje

Aan de startplaats van de Ronde hangt een stevig prijskaartje van 450.000 euro voor de Brugse stadskas vast! Dat is precies evenveel als het verlies van het geschrapte culinair festival Kookeet. Het Vlaamse spreekwoord, de liefde van de man (en de vrouw?) gaat door de maag, is zeker van toepassing op de Brugse politici. Die flandriens hebben kritiek op de afgang van Kookeet, maar keurden eensgezind, zonder mopperen, het dossier van de Ronde goed.

Belangrijker dan het geouwehoer over onze eetcultuur is de opmerking van Geert Van Tieghem (N-VA) dat meer dan 92 procent van de Brugse politieke dossiers de gemeenteraad niet meer passeren. Het hoogste bestuurlijke, democratisch verkozen, orgaan van een gemeente, wordt buitenspel gezet, luidt de kritiek van dit raadslid.

Schertsvertoningen

Als de zittingen van de gemeenteraad uitmonden in schertsvertoningen en verplichte nummertjes, is onze democratie pas echt in gevaar. We leven in tijden dat het Vlaams parlement een praatbarak is die vooral Europese regels in regionale uitvoeringsbesluiten moet gieten, dat de bevoegdheden van de federale regering uitgehold zijn tot fiscaliteit en een Defensie zonder armslag, dat oliesjeiks en wereldleiders zich plat lachen met het vermanende vingertje van het oude en onmachtige Europa. Raadsleden: let op uw zaak en red de democratie!

