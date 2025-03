Brugse PVDA jongeren eisen de oprichting van een paars meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag aan de vooravond van Internationale Vrouwendag

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zal de jongerengroep van PVDA op de Burg in Brugge actie voeren. Ze eisen de oprichting van een paars meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag.

“We willen dat Brugge een veilige stad wordt voor iedereen”, zegt Eva Desmedt , woordvoerder van de PVDA jongeren. “Vandaag vragen we meer aandacht voor het onveiligheidsgevoel dat vooral vrouwen ervaren op straat en in het uitgaansleven. Maar daarnaast is er nog steeds een grote genderongelijkheid, denk maar aan de loon- of pensioenkloof.”

SaferCities

Met de actie wijzen de manifestanten op het bestaande digitale meldpunt van SaferCities, dat bedoeld is om grensoverschrijdend gedrag te melden. Volgens de PVDA-jongeren is het meldpunt onvoldoende goed gekend. “Bij een rondvraag bij studenten en jongeren, bleek dat quasi niemand het platform kent”, vervolgt Eva Desmedt.

Eva Desmedt. © gf

“Het sensibiliseringsmateriaal hangt niet in cafés of studentenlocaties, en dat is een gemiste kans. Hoe kunnen we grensoverschrijdend gedrag aanpakken als de middelen om dat te melden niet zichtbaar zijn? Nochtans is het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag opgenomen in de nieuwe visietekst van het stadsbestuur.”

Paars Punt

De Brugse PVDA jongeren stellen een alternatief voor: de oprichting van een Paars Punt, ofwel Punto Violeta, naar Spaans model. Een fysiek én zichtbaar meldpunt waar slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag medische, mentale en juridische steun kunnen krijgen.

Spanje kent de Punto Violeta, de PVDA jongeren willen zo’n paars meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in Brugge. © gf

“In Madrid zijn deze meldpunten een grote hulp voor slachtoffers. Zoiets zou ook in Brugge, maar ook in andere steden, een veilige haven kunnen bieden, waar slachtoffers 24/24 terecht kunnen. We hopen dat het Brugs stadsbestuur dit voorstel ernstig overweegt”, besluit Eva Desmedt.