Brugse professor Guido De Brabander overleden

Op kerstdag overleed emeritus professor Guido De Brabander. Deze uitgeweken Bruggeling was tot in 2009 docent toegepaste economie aan de Universiteit Antwerpen. De afscheidsdienst vindt plaats op 31 december in het Antwerps crematorium.

Guido De Brabander werd op 13 september 1948 in Brugge geboren. Hij was de oudste van zeven kinderen en groeide op in Vuldersstraat, waar zijn ouders een bakkerij hadden. Na zijn humaniora aan het Sint-Leocollege studeerde hij Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan de UFSIA in Antwerpen.

In 1979 werd hij doctor in de TEW aan diezelfde universiteit. Hij doceerde er onder meer de vakken economische geografie en geschiedenis van de economische leerstelsels. Hij richtte de opleiding Master in het Cultuurmanagement op en was van 1992 tot 1997 decaan.

Hij was actief binnen de Vereniging Leraars Aardrijkskunde, voorzitter van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen en van 2009 tot 2015 zaakvoerder van VO’nCK, consultant voor cultuurhuizen. Hij was lid van de raad van bestuur van KNS én Het Toneelhuis, voorzitter van het strategisch comité van Syntra West. Hij overleed op kerstdag in het ziekenhuis van Mortsel.

Als prof specialiseerde hij zich in de band tussen economie en cultuur. In 1999 maakte hij een audit van de Musea Brugge. Hij boog zich over de economische geografie, ruimtelijke ordening en de economie van het toerisme. Hij schreef studies over de vlucht uit historische stadscentra, het cultureel overaanbod en deed aan publieksonderzoek.

Guido De Brabander laat een partner (Sonja De Waele), twee kinderen (Bram en Vibeke) en drie kleinkinderen (Sieben, Marten en Liv) na. Aan hen biedt de redactie haar oprechte deelneming aan.