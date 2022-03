Brugse politie start proefpoject in scholen na vechtpartijen

Een recente vechtpartij tussen twee rivaliserende jongerenbendes in het Minnewaterpark in Brugge beroerde maandagavond de gemeenteraad. De lokale politie start een proefproject in de Brugse scholen op om de leerlingen te sensibiliseren.

Raadsleden Stefaan Sintobin (VB) en Nele Caus (N-VA) pleiten voor nultolerantie en een repressiever politieoptreden: “Veiligheid is een basisrecht! Recent waren er gewelddaden in het Minnewaterpark, op de Eiermarkt en aan het Station. Wat zult u doen opdat dit niet verder escaleert?”

In groep

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het aantal vechtpartijen en feiten van opzettelijke slagen en vewondingen op Brugs grondgebied de voorbije jaren niet spectaculair gestegen: “Er is wel een trend te bespeuren van meer vechtpartijen in groep, met steeds jongere vechtersbazen. Het gaat om tieners van 14 à 15 jaar die door te vechten willen respect afdwingen in hun bende, hun daden filmen en op sociale media laten circuleren.”

“Dat maakt het voor de politie makkelijker om hen te identiciferen. Een aantal daders zijn geïdentificeerd, opgepakt en voor de jeugdrechter geleid. De mogelijkheden om die minderjarigen te bestraffen zijn wettelijk gezien beperkt.”

Hangjongeren

“Sedert vorig jaar heeft de lokale politie meer aandacht voor hangjongeren die op straten en pleinen drugs dealen. Er zijn 39 politieactes geweest, 11 jongeren zijn gearresteerd.”

“Binnenkort start de lokale politie een proefproject in de scholen. De bedoeling is om in gesprek te gaan met jongeren en beter te communiceren. Het gekke aan de vechtpartij in het Minnewaterpark is dat niemand klacht ingediend heeft. De jongeren hebben op elkaar gestampt en geklopt. Blijkbaar waren het allemaal daders, geen slachtoffers…”