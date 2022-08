Brugse politie neemt poppen weg na ludiek protest van brandweer tegen krappe personeelsbezetting

De brandweermannen en vrouwen van de posten in Brugge voerden donderdagavond opnieuw actie: deze keer boden ze een brandweerman/vrouw met QR code aan. De oorzaak van de actie blijft dezelfde: onvrede omtrent de krappe personeelsbezetting. Maar de lokale politie namen de vier brandweerpoppen weg ‘omdat ze nogal wat animo veroorzaakten’.

Opnieuw wilden de brandweermensen met een ludieke actie de aandacht vragen voor hun bekommernissen. Er werden brandweerpoppen geplaatst op de Burg, in de Kuipersstraat en de Walweinstraat in Brugge. Die veroorzaakten wat animo. Naar wij vernamen ging zelfs een dronken man aan de haal met een pop en maakte ambras op de Eiermarkt.

De lokale politie kon dit niet bevestigen, maar liet wel de vier poppen weghalen en bezorgde ze terug aan de brandweer. “Om te vermijden dat er donderdagnacht domme dingen zouden gebeuren met die poppen”, luidt het.

Voor Jeroen Dumalin en Thomas Van de Ginste, beiden brandweermannen van Brugge, blijven hun eisen na de actie duidelijk: een correcte personeelsbezetting, een beleid met de juiste mensen op de juiste plek en een werkbaar en evenwichtig systeem voor zowel beroeps als vrijwilligers, uitgewerkt in overleg met ons, ” vertelt Jeroen Dumalin.

Twee petjes

“Vergeet ook niet dat we met 2 petjes lopen, namelijk die van brandweerman, maar ook die van ambulancier”, zegt Thomas van de Ginste. “Dit is moeilijk werkbaar omdat we verschillende regels moeten volgen van zowel Volksgezondheid als Binnenlandse Zaken. Het gaat immers wel over dezelfde mensen die het werk moeten doen.”

Thomas legt de actie uit: “In deze actie vragen we de burger op zoek te gaan naar brandweerpoppen die een QR-code dragen. Met het scannen van de code krijg je meteen een duidelijke uitleg en kan je de actie steunen. Het leuke is dat er ook een wedstrijd met prijzen aan verbonden is. We willen de burger zeker niet treffen” vult Jeroen aan. Deze actie past dan ook in onze ‘ wij staken niet ‘ filosofie.

“Onze hoofdzorg is en blijft om de burger zo goed mogelijk te dienen”, benadrukken de twee collega’s. “Net daarom hebben we dringend mensen nodig om de verschillende wagens te bezetten en dat signaal willen we blijven geven”