Brugse politicus schenkt 3.300 euro aan het goede doel

De verenigingen Boven de Wolken en Stichting Pelicano mochten een mooie cheque ontvangen van de Brugse Open VLD-politicus Jasper Pillen.

Open VLD politicus Jasper Pillen organiseerde op 25 november een Wine & Dine avond in de Salons Lodewijk van Male in Sint-Kruis waarop hij heel wat volk mocht verwelkomen. De opbrengst van het event was voor twee goede doelen.

Het gaat om een bedrag van 3.300 euro dat evenredig verdeeld wordt over de vzw Boven de Wolken voor sterrenouders en de Stichting Pelicano die zich inzet voor projecten rond kinderarmoede. (SR)