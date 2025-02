Brugse politici betuigen hun steun voor Oekraïne

Dinsdagavond werd de Brugse gemeenteraad even onderbroken. Alle 47 Brugse raadsleden verlieten het stadhuis kort na 19 uur om hun solidariteit met het Oekraïense volk te betuigen.

Die actie had in feite moeten plaatsvinden op maandagavond. Want op 24 februari werd de derde verjaardag van de Russische inval in Oekraïne werd herdacht. Enkele leden van de Oekraïense gemeenschap stonden toen vruchteloos op de Burgt, in de ijdele hoop dat het stadhuis zou verlicht zijn.

Maar de gemeenteraad vergaderde maandag in het Boeverbos, omdat de verwarming van het stadhuis defect was. Bovendien was er een probleem met de verlichting in het stadhuis. Die wordt van bij Fluvius gestuurd. Om hun solidariteit met Oekraïne te betonen hebben de 47 raadsleden dinsdag om 19 uur de gemeenteraad verlaten en zijn ze even naar buiten gegaan op de Burg.

Gemeenteraadslid Svitlana Musina (CD&V), die zelf Oekraïense roots heeft, bedankte haar collega’s voor hun steun.