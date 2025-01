Brugse oppositiepartijen vragen spreiding Wintergloed in tijd: afsplitsen lichtwandeling van kerstmarkt

Was het té druk in de eindejaarsperiode in Brugge? Tijdens de gemeenteraad maandagavond vroegen de oppositiepartijen om een spreiding van Wintergloed: een lichtwandeling in januari, losgekoppeld van de kerstmarkt. Burgemeester Dirk De fauw wil het kind niet met het badwater weggooien.

Eva Vanhoorne (Groen Brugge) vroeg tijdens de gemeenteraad maandagavond om een grondige evaluatie van Wintergloed, gericht op de impact op leefbaarheid, duurzaamheid en lokale economie: “Ondanks de stijging van bezoekersaantallen, van 1 miljoen naar 1,7 miljoen, rijst de vraag of meer toerisme daadwerkelijk beter is.”

Besteding

Ze stelt dat het evenement vooral dagtoeristen aantrekt en stelt vragen met betrekking tot de significante financiële voordelen voor de lokale handel in zijn totaliteit: “Hoe was het bestedingspatroon van de bezoekers, in vergelijking met de rest van het jaar?”

Ze benadrukt de maatschappelijke kosten, zoals verkeersdrukte en overlast, en pleit voor meer transparantie over de kosten. Ze wil dat het beleid verschuift van ‘meer’ naar ‘beter’ toerisme, met focus op de belangen van Brugge en haar inwoners: “Wanneer wordt de leefbaarheid van Brugge in die periode geanalyseerd? Sommigen blijven liever binnen of nodigen in die periode geen familie meer uit.”

Te druk

Maaike De Vreese (N-VA) noemde Wintergloed een groot succes, maar vroeg zich af of ook de handelaars van de poortstraten tevreden zijn: “Was het deze keer niet teveel? Te druk? We pleiten voor een betere spreiding van de evenementen in tijd. In Londen heb je een winterfestival in januari en februari.”

Stefaan Sintobin (VB) beaamde: “Het uit elkaar halen van kerstmarkt en Wintergloed moet onderzocht worden. Al moeten we de handelaars en de hoteliers erbij betrekken, want sommigen sluiten in januari. Misschien met de schaatspiste terug naar de Markt. Gelukkig is er tijdens De Warmste Week niks gebeurd, maar 25.000 man opeengepakt op een plein houdt toch gevaren in.”

Badwater

Volgens burgemeester Dirk De fauw werd Wintergloed als zeer positief ervaren door de Bruggelingen: “Op bepaalde momenten was het op bepaalde plaatsen – in de winkelstraten – inderdaad te druk. Bruggelingen en mensen uit de regio komen hier graag wandelen en winkelen. We mogen het kind met het badwater niet weggooien, want dat komt onze handel en economie niet ten goede.”

“De lichtwandeling kon in 2024 niet in de buurt van ‘t Zand en de Kerstmarkt. 25.000 voor ‘t Zand was inderdaad één avond onze limiet. Maar dit evenementenplein kan veel aan. Overigens wil ik erop wijzen dat het aantal verblijfstoeristen én overnachtingen is gestegen. Er is nog geen beslissing over Wintergloed 2025.”

Goede score

Toerismeschepen Minou Esquenet (CD&V) vulde aan: “Vroeger was december geen piekmaand, de handelaars waren vragende partij om er iets aan te doen. We hebben geprobeerd te spreiden in tijd en ruimte. De lichtwandeling werd grondig geëvalueerd door een bevraging van wandelaars. De Bruggelingen gaven de beste punten! Enkel de schaatspiste scoorde minder.”

Pol Van Den Driessche (N-VA) bood wat weerwerk aan Eva Vanhoorne (Groen): “De haven en het toerisme zijn de twee peilers van de welvaart in Brugge. Ik begrijp niet dat de groenen zich hiertegen verzetten. Herinner u dat de handelaars in coronatijd smeekten om de terugkeer van de toeristen! Want ze dreigden failliet te gaan. Als het toerisme u niet aanstaat, ga dan in Lapscheure wonen. Of zal de stank van de koeien u niet aanstaan.”