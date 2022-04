Brugse oppositie eist maatregelen na nieuwe feiten van zinloos geweld

Zondagochtend hebben vier minderjarige Bruggelingen een dertiger zwaar toegetakeld in de Breidelstraat. Oppositieleider Stefaan Sintobin (VB) eist een extra ‘berek’ over dit zinloos geweld. Burgemeester Dirk De fauw is niet van plan het politiebeleid te wijzigen: “Brugge is geen onveilige stad.”

Zondagochtend om 5.40 uur kreeg de lokale politie de melding binnen dat er vlakbij het terras van de Tom Pouce op de Burg een zwaargewonde man lag. “Het slachtoffer verkeerde in kritieke toestand en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar vastgesteld werd dat hij een schedelfractuur en bloed in de longen had. Hij wordt nog steeds in een kunstmatige coma gehouden”, verklaarde burgemeester Dirk De fauw woensdag.

Camerabeelden

De politie kon de daders snel identificeren, want naast het slachtoffer troffen agenten de identiteitskaart van een van de geweldenaars aan. “Dank zij de camerabeelden kregen we snel zicht op de feiten en werden vier minderjarigen opgepakt. Ze zijn ter beschikking gesteld van de jeugdrechter, die hen in een gesloten instelling geplaatst heeft. Het gaat om vier jonge Bruggelingen: twee van 15, één van 16 en één van 17 jaar.”

“Uit de beelden blijkt dat ze eerder die nacht andere fietsers lastig vielen, maar die konden in een boogje om hen heen rijden. Het slachtoffer stopte, er ontstond een woordenwisseling, waarop de jongeren hem sloegen. Wat precies de aanleiding van de feiten was, moet het gerechtelijk onderzoek uitwijzen. Dat zal ook meer duidelijkheid brengen of de daders al dan niet onder de invloed van drank of drugs waren. De kans is groot, gezien het uur van de feiten, zondagochtend rond 5.30 uur”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Maat vol

Dit nieuwe zinloos geweld is voor oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) voldoende reden om het huidig stadsbeleid te bekritiseren: “Voor onze partij is de maat vol. Nadat ik de afgelopen maanden diverse keren interpelleerde over massale vechtpartijen aan het Minnewaterpark, het station, de Eiermarkt en andere geweldsdelicten zoals aan de Sint-Salvatorskathedraal was vorig weekend de Breidelstraat het decor van fanatiek, zinloos geweld.”

“Ook elders in onze stad, in het Veltembos, was een Brugse tiener slachtoffer van bruut geweld waarbij hij bedreigd werd met een boksbeugel, gepest en vernederd. Dit kan zo niet verder. Week na week wordt onze stad opgeschrikt door feiten van zinloos geweld , massale vechtpartijen, zware drugsdelicten, grof vandalisme…”

“En dan spreek ik nog alleen maar over de feiten die we te horen of te lezen krijgen via de media. Wekelijks krijg ik daarbovenop telefoontjes, mails van Bruggelingen die mij vechtpartijen, vandalisme, agressie, drugsfeiten signaleren, van over het hele Brugse grondgebied.”

Berek

“Dit is niet meer normaal, dit gaat niet meer over individuele gevallen of toevalligheden. Er schort duidelijk iets aan het beleid terzake, waarbij ik absoluut niet met de vinger naar de politiemensen wil verwijzen. Om een helikopterview te krijgen van de criminele feiten in onze stad en het beleid dat daar tegenover staat eis ik een extra berek.”

“Op dit (desnoods besloten) berek moeten de burgemeester en de zonechef een overzicht geven van de totale veiligheidsproblematiek in onze stad en krijgen zij uiteraard ook de kans om hun beleid terzake te verdedigen. Het zou daarbovenop wenselijk zijn om ook iemand van het parket uit te nodigen en misschien moeten we ook een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs in onze stad uitnodigen. Tijd om te handelen, het gepalaver is voorbij. Laten we samen zoeken naar oplossingen om van Brugge opnieuw een veilige en leefbare stad te maken.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is er geen toename van het geweld in Brugge en gaat het om geïsoleerde feiten: “De vechtpartijen aan het station en in het Minnewaterpark zijn schoolgerelateerd. Het gaat om jongeren die elkaar kennen van op school en na de lessen gevochten hebben. Voor die problematiek staat onze politie in contact met de Brugse scholen.”

Geen parallellen

“Je kunt geen parallellen trekken met hetgeen in het weekend tijdens het uitgaan gebeurd is. Dat is zinloos geweld, al dan niet gelinkt met drugs of alcohol. Onze politie patrouilleert extra tijdens de weekends. Maar de problemen en de overlast van uitgaande jongeren valt in Brugge echt mee.”

“Elk weekend krijg ik van de politie het overzicht van de gepleegde feiten. Soms is er een toerist boven zijn theewater, geregeld zijn er klachten over lawaaihinder. Het is echt niet zo dat elk weekend jongeren zich bezondigen aan zware vechtpartijen. En ik moet Stefaan Sintobin ontgoochelen: de jonge daders waren vorig weekend geen Bruggelingen met Arabisch klinkende voornamen. Hij kan het dus niet op Bruggelingen met buitenlandse roots steken….”