Brugse Nicky Moerman slaakt noodkreet: “Mijn broer Marc zit onschuldig in een Marokkaanse cel”

Sedert 6 december zit Bruggeling Marc Moerman in een cel in de Marokkaanse stad Meknès. “Onschuldig! Hij is in de val gelokt door zijn ex-vrouw, die hun vierjarig kind naar dat Afrikaanse land ontvoerd heeft. Marc was op zoek naar zijn zoontje”, zegt zus Nicky. Ze slaakt een noodkreet.

Bruggeling Marc Moerman (57) is een dokter in de chemie met een erg succesvolle internationale carrière bij een Chinees bedrijf. Hij huwde in 2004 met een Marokkaanse vrouw, het echtpaar kreeg een zoontje, dat in Barcelona het levenslicht zag. Maar in 2020 vroeg zijn vrouw de echtscheiding aan en ontspon er zich een strijd om het hoederecht.

Misbruik

“Deze Marokkaanse vrouw beschuldigde mijn broer zelfs van kindermisbruik en trok met haar kind naar het AZ Sint-Jan. Een arts onderzocht het jongetje, dat toen amper twee jaar was, en concludeerde dat er niks aan de hand was”, vertelt zus Nicky Moerman.

“Ook de Brugse rechtbank oordeelde dat er helemaal geen sprake was van misbruik, want ze kende een gedeeld hoederecht toe. Toen begon zijn ex-vrouw gemene spelletjes te spelen: telkens als Marc zijn zoontje kwam ophalen, deed ze de deur niet open. Wel dertig keer is Marc naar het Politiehuis in de Coiseaukaai geweest om klacht in te dienen wegens de schending van het hoederecht. De politie kon of wou hem niet helpen. Weet je wat ze zeiden? Je bent niet de enige, er komt hier een andere man al zes jaar bij ons langs met hetzelfde probleem….”

“Mijn boer was radeloos, hij had zijn ex-vrouw nochtans alles gegeven bij de echtscheiding. Ze mocht zelfs in zijn huis blijven wonen, hij was naar een flatje getrokken. Hij vreesde dat zij naar Marokko zou terugkeren en hun zoontje zou meenemen. Ze had dat al eerder gedaan, maar in omgekeerde richting: ze was uit dat Afrikaanse land gevlucht en had haar twee kinderen uit een eerder huwelijk meegenomen.”

“In februari 2021 gebeurde het effectief: ze ontvoerde Marcs zoontje naar Marokko. Het erge is dat de dienst Burgerzaken zomaar een paspoort uitreikte voor het kind, zonder de toestemming van de vader! Dat is een zware fout. Maandenlang hoorde mijn broer niks van zijn kind en zijn ex. Wanhopig besloot hij eind november om zelf, in het gezelschap van een advocaat, naar het Afrikaanse land te gaan. Hij slaagde erin na een week zijn ex te lokaliseren in de stad Meknès en kwam tot een akkoord, een compromis. De volgende dag kreeg hij zijn zoontje niet te zien, maar stonden drie politiemannen hem op te wachten en sloegen hem in de boeien. Sedert 6 december zit hij in een Marokkaanse cel.”

Geseind

“De familie van zijn ex heeft Marc nu blijkbaar opnieuw valselijk beschuldigd van seksueel misbruik, daarom werd hij opgepakt. Nochtans stond zijn ex internationaal geseind wegens ontvoering en kreeg mijn broer het hoederecht. Maar ons gerecht werkt zo traag en blijkbaar geldt dit internationaal opsporingsbericht enkel binnen de Schengen-zone.”

“Begin deze week belde een wanhopige Marc mij vanuit de gevangenis op. Hij zei: Nicky, ik hou het hier niet meer vol. De vorige nacht is hier gevochten, ik vrees voor mijn leven. Dagenlang nam mijn broer nadien zijn gsm niet meer op. Ik werd radeloos, tot hij mij donderdagochtend zelf opnieuw opbelde. De situatie is kritiek, Marcs ex heeft zijn rekening geplunderd, zodat hij zijn advocaten niet meer kan betalen. Ik laat nu het vonnis van de Brugse rechtbank, waarin duidelijk staat dat Marc geen kindermisbruik gepleegd heeft en het hoederecht heeft, vertalen naar het Arabisch.”

Verhoor

“Marc moet zeker nog tot 6 januari 2022 in de cel blijven. Die dag worden de twee inmiddels volwassen kinderen van zijn ex als getuigen verwacht voor een verhoor. Die wonen nu in Barcelona, samen met hun oom, in een appartement die Marc voor de familie van zijn ex-vrouw indertijd gekocht heeft! Al die goedheid moet hij nu bekopen. Begrijpe wie kan”, zegt Nicky Moerman. Zij rekent op de Belgische pers om de Marokkaanse overheid en justitie te vragen dit ‘grote onrecht’ zo snel mogelijk ongedaan te maken.