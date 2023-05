Brugse Mia Vantuyckom diende onder drie gouverneurs: “Met alle drie had ik een goede band”

Na 33 jaar op het kabinet van de provinciegouverneur gewerkt te hebben, is secretaresse Mia Vantuyckom (60) met pensioen. Deze Brugse werkte onder drie West-Vlaamse gouverneurs en maakte van nabij vele koninklijke bezoeken mee. Bij haar afscheid zong Carl Decaluwé Gorki’s hit ‘Mia’ voor zijn secretaresse.

“Nu ga je me ongetwijfeld vragen om de drie West-Vlaamse gouverneurs met elkaar te vergelijken, onder wie ik gediend heb? Wel, ik heb met alle drie een zeer goede band gehad”, vertelt Mia Vantuyckom ons met een glimlach. “Maar eerlijk gezegd, toen ik voor de econoom Olivier Vanneste begon te werken, was ik net als vele andere provinciale ambtenaren een beetje bang van hem. Hij had een imposant figuur.”

Ravioli in blik

Mia en haar zoon Servaas die op 4 mei 1991 bloemen mocht geven aan Koningin Fabiola en Koning Boudewijn.

“Mijn eerste kennismaking met Olivier Vanneste was toen ik nog voor griffier Remi De Clerck werkte. Ik moest bladzijde per bladzijde omdraaien toen hij een dossier kwam tekenen! Hij nodigde mij met zijn adjunct-kabinetschef Marianne Algoed na een lange werkdag eens uit voor een etentje in zijn ambtswoning. We mochten toen zelf een blik ravioli opwarmen!” (lacht)

Sheriff

“Paul Breyne was dan weer een volksfiguur, maar ook een workaholic en een volbloed politicus. Hij heeft ons hard doen werken, maar bleef altijd menselijk. Het takenpakket van een gouverneur is in de loop der jaren enorm uitgebreid. Carl Decaluwé wordt nu door velen de sheriff genoemd, wat hij niet zo graag hoort.”

“Maar hij moet zich meer dan zijn voorgangers bezighouden met veiligheidsaspecten en met de problematiek van de transmigranten. Bovendien is verkeersveiligheid zijn stokpaardje, hij heeft ook een vzw opgericht die sensibilisatieacties opzet. Na mijn pensioen blijf ik mij verder inzetten voor de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen”, aldus Mia Vantuyckom.

Mia is een echte Brugse en woont met haar echtgenoot Wim Demuyt, voormalig leraar aan het Sint-Leocollege en ex-gemeenteraadslid in de Carmersstraat, in de volkse wijk Sint-Anna waar ze geboren werd en opgroeide. “Na mijn lagere school bij de papnonnen in de Langestraat en mijn studies voor tweetalige steno dactylografie bij de Jozefienen nam ik samen met meer dan 1.000 andere kandidaten in 1980 deel aan een overheidsexamen in Brussel.”

Carbonpapier

“Aanvankelijk belandde ik op het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Quatre Brasstraat. Vier jaar lang heb ik naar Brussel gependeld, tot ik mijn mutatie naar West-Vlaanderen kon aanvragen. Ik heb 43 jaar in overheidsdienst gewerkt, waarvan 33 jaar op het kabinet van de gouverneur. In 1990 werd ik de secretaresse van Olivier Vanneste, in 2015 promoveerde ik tot teamverantwoordelijke van het secretariaat onder Carl Decaluwé.”

Mia en dochter Annelies bij de verloving van Prinses Mathilde en Prins Filip in 1999 in Brugge.

“In het begin van mijn carrière moest ik nog op een oude typemachine brieven intikken. Met carbonpapier om een kopie te maken. Een tikfoutje bij het stencilen verbeterde je toen nog met nagellak. Na de elektronische typemachines heb ik de eerste generatie computers weten binnenkomen op onze administratie. Een hele omwenteling!”

“Wat mij het meest is bijgebleven, zijn de vele koninklijke bezoeken. Ik heb nog een bezoek van koning Boudewijn en koningin Fabiola meegemaakt. Ons zoontje Servaas ging toen mee op de foto met het koningspaar. En bij het bezoek ter ere van de verloving van Mathilde en Filip mocht onze dochter Annelies bloemen afgeven. Voor het huwelijk van Claire en Laurent in 2003 woonde ik zelfs de plechtigheid in Brussel bij. Ik moest toen zelfs een hoed dragen!”

Gorki

“Ook voor het bezoek aan Brugge van de Chinese president Xi Jinping in 2014 golden er enorme veiligheidsmaatregelen. En bij de opening van de expo over de raid op Zeebrugge zat ik samen met een belangrijke dame vast in de lift van het provinciaal hof”, gniffelt Mia Vantuyckom. Bij haar afscheid zong Carl Decaluwé met de collega’s een eigenzinnige versie van Gorki’s hit Mia ter ere van zijn secretaresse….