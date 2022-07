Brugse leerkracht Filip Vanden Berghe blijft helpen in overstroomd gebied in Wallonië: “Ellende is er nog altijd erg groot”

Net een jaar geleden werd Wallonië, en meer bepaald de Vesdervallei en omgeving, getroffen door zware overstromingen die duizenden mensen in de ellende stortten. De Brugse leerkracht Filip Vanden Berghe toonde al vlug een tomeloze inzet voor de getroffen regio. “Donderdag zal het de 80ste dag zijn dat ik er kom helpen. De ellende is er nog altijd erg groot.”

Filip Vandenberghe, begin dit jaar door onze krant uitgeroepen tot De Krak van Brugge, twijfelde niet lang toen hij in de medio hoorde, zag en las in welke enorme miserie de mensen in en rond de Vesdervallei zaten door de extreem zware regenval met zware overstromingen tot gevolg.

“Er is inderdaad nog veel andere ellende in de wereld, maar ik heb al jarenlang een goede band met Wallonië en de mensen daar. Ik heb meer dan 14 jaar de website Missitems gerund en daarvoor kwam ik ook veel in Wallonië. Van de mensen daar heb ik altijd veel steun en waardering gevoeld en toen ik zag welke ellende er heerste, wilde ik iets terug doen”, verklaart Filip zijn tomeloze inzet in het getroffen gebied.

“Ik ben de eerste keer geweest op 24 juli en had toen vooral veel schoolmateriaal mee. Begin augustus ging ik terug met vooral levensmiddelen die ik bij allerlei bereidwillige bedrijven inzamelde. In een deelgemeente van Chaudfontaine zag ik een volledig ingestort huis en dat beeld heeft me enorm hard getroffen. Het afval lag overal bezaaid. ‘s avonds maakte ik een wandeling langs de Vesder en daar trof ik een man die vertelde dat hij een familielid verloren was door de overstroming. Zijn oma was verdronken in haar woning. Dat is echt pure ellende. Pepinster was precies een oorlogszone. Je ziet het op tv, maar als je het ter plaatse met je eigen ogen ziet en die verhalen van de mensen zelf aanhoort, komt dat nog veel harder binnen. De verhalen over mensen die dertig uren op het dak van hun huis hebben gezeten, van auto’s die weggekatapulteerd worden…”

Echte missie

Voor Filip is het helpen van de getroffen regio intussen een echte missie geweest. Tientallen keren reisde hij er vanuit Brugge naartoe met zoveel mogelijk hulpmiddelen bij zich.

“Overheid blijft zwaar in gebreke. Sommige bruggetjes zijn nog altijd niet hersteld”

“Donderdag vertrek ik voor mijn tachtigste dag ter plaatse. Ik druk het uit in dagen omdat ik er soms ook blijf overnachten”, zegt Filip. “Nog maar vorige week ben ik bij mensen geweest die nog steeds in een caravan wonen, een gezin met drie kinderen, omdat hun huis nog steeds onbewoonbaar is. De miserie is er nog steeds groot.”

“Ik heb weet van zo’n 25 zelfmoorden die gelinkt zijn aan deze ellende. En ik blijf het zeggen: de overheid blijft nog altijd zwaar in gebreke. Ik zie bruggetjes die nog altijd niet hersteld zijn, een jaar na de feiten. Overal nog brokstukken langs de weg. Ik verwijt de hulpdiensten niets, maar wel de politici die ervoor verantwoordelijk zijn dat er veel te veel bespaard wordt op werkingsmiddelen. Ook het opdoeken van posten van de civiele bescherming is een grote fout.”

“Hoeveel keer ik nog terug ga? Ik blijf gaan zolang ik kan helpen en zolang ik aan voldoende levensmiddelen en andere hulppakketten geraak om er te verdelen”, besluit Filip Vanden Berghe.