Brugse kunstschilderes schenkt portret van Pieter Aspe aan dochter van de schrijver

De Brugse kunstschilderes Monique Bilcke heeft het portret dat zij van misdaadauteur Pieter Aspe gemaakt heeft, geschonken aan Tessa Aspeslag, de dochter van de overleden schrijver.

Kunstschilderes Monique Bilcke schildert doorgaans daken van een oude stad, een verlaten gebouw, straten en pleinen en auto’s. In eenvoudig kleurenpalet, vaak in winterkleuren. Maar ook personen die deze Brugse vrouw op één of andere manier triggeren komen op doek. Zo ook de Brugse misdaadauteur, wijlen Pieter Aspe.

“Ik ontmoette hem enkele keren in het gezellige restaurant Malesherbes in het Stoofstraatje in Brugge”, vertelt Monique Bilcke. “Ik schilderde zijn portret en hij wilde het graag. Wij zouden gauw eens afspreken maar toen werd hij, spijtig genoeg, ziek. Na zijn overlijden vond ik het jammer dat het schilderij niet bij zijn familie was.”

Pakkend moment

“Toevallig kwam ik in contact met zijn oudste dochter Tessa Aspeslag. We spraken af bij een lekker etentje in restaurant Malesherbes, dat ook een paar keren voorkomt in zijn boeken. In het gezelschap van uitbaatster Greet De Becker, een goede vriendin van Pieter, en priester-auteur Pol Dehullu kreeg Tessa het schilderij overhandigd. Ze was heel blij en duidelijk heel geëmotioneerd, een pakkend moment.”

“Het was een boeiende ontmoeting om de vele verhalen over haar vader te horen. Pol Dehullu gaf een paar jaar geleden als auteur zijn eerste boek uit met de zegen van Pieter Aspe. Het was een bestseller , een spannende thriller met als titel : “Pontifex”. Een tweede boek van zijn hand,”Claustrum”, komt uit begin juni”, verklapt Monique Bilcke.